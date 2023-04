Die Frage, die sich nun alle stellen, stellte auch Alexander Zverev. Er stellte sie immer wieder. In unterschiedlichen Varianten und mit unterschiedlichen Formulierungen. Er stellte sie den Ärzten. Er stellte sie den Physiotherapeuten. Er stellte sie sich selbst. Und seine Freundin, die Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla, stellte irgendwann ganz verliebt fest: „Schon süß, ne? Er fragt einfach so oft, bis er die Antwort hört, die er hören will.“

Das Problem ist nur, dass die Antwort, die er hören will, ihm bisher niemand geben kann. Die Frage, ob Zverev je wieder auf demselben Niveau Tennis spielen kann wie vor seiner schweren Fußverletzung im Mai 2022, ist nämlich noch offen. Das war im vergangenen Jahr so, als Zverev in diversen Praxen saß und mit Ärzten über Behandlungsmethoden sprach. Und das ist in diesen Tagen so, da er zwar wieder auf den Tennisplätzen dieser Welt steht, aber weiter seine Form sucht.