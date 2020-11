Zverev bestreitet Vorwürfe : „Die Sachen, die sie sagt, sind einfach nicht wahr“

Der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev hat noch einmal vehement die Vorwürfe seiner früheren Freundin abgestritten. „Die Sachen, die sie sagt, sind einfach nicht wahr“, sagte der Tennisprofi am Freitag bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der am Sonntag beginnenden ATP Finals in London.

„Das ist kein gutes Gefühl, das ist nicht schön für den Sport, das ist nicht schön für mich, das ist nicht schön für meine Fans, nicht schön für meine Familie.“ Er sei nicht so erzogen worden: „Ich habe immer Respekt gehabt vor allen.“ Seine frühere Freundin Olga Scharipowa hatte ihm zuletzt vorgeworfen, dass sie von ihm „geschlagen“ worden sei und sich als „Opfer häuslicher Gewalt“ bezeichnet.

Mit Zerrung bei ATP Finals

In die ATP Finals geht der 23-jährige Zverev, der zuletzt zwei Turniersiege in Köln bejubelt hatte und beim Masters-Turnier in Paris im Endspiel stand, mit einer Oberschenkelzerrung. „Ich bin immer noch etwas vorsichtig beim Training, aber ich hoffe, dass ich für Montagabend bereit sein werde“, sagte der Hamburger. Am Montag trifft Zverev bei seinem ersten Auftritt beim Saisonabschluss der besten acht Profis auf den Russen Daniil Medwedew, gegen den er im Endspiel von Paris in drei Sätzen verloren hatte.

London ist dabei ein ganz besonderer Ort für Zverev. 2018 gelang ihm dort mit dem Triumph beim Turnier der Tennis-Weltstars der endgültige Durchbruch, auch in diesem Jahr rechnet er sich eine Menge aus – trotz einer schwierigen Auslosung. In der Vorrundengruppe „Tokio 1970“ trifft er neben Medwedew auch auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic und dem ebenfalls formstarken Argentinier Diego Schwartzman.

Viel wird davon abhängen, wie Zverev die Schlagzeilen seines Privatlebens ausblenden kann. In der Auseinandersetzung vertraut er auf den Rat seines nahen Umfelds und hat in dem früheren Regierungssprecher Bela Anda einen Kommunikationsprofi an seine Seite geholt. Einen näheren Austausch mit der Spitze des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hat es dagegen bislang in der Angelegenheit nicht gegeben.