Das Jahr 2021 : „Das Größte, was man erreichen kann“

„Ich bin Olympiasieger.“ Der erste Gedanke, der mir nach dem Matchball in Tokio durch den Kopf ging, war ein ganz banaler. Die letzten 20 Jahre meines Lebens habe ich genau darauf hingearbeitet. Und niemand wird mir das jemals wegnehmen können. Eine olympische Goldmedaille ist das Größte, was man im Sport erreichen kann. Für mich ist sie sogar noch wertvoller, als es ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier wäre. Das ist einfach so. Und es wird im­mer so bleiben.

Dabei hätte ich den Moment des Sieges natürlich lieber mit einem Pu­blikum erlebt. Man will ja die Emotionen spüren, die nur durch die Zu­schauer auf den Tribünen entstehen können, will den Augenblick richtig genießen. Als ich im Olympischen Dorf angekommen bin, wurde ich dafür aber vom kompletten Deutschen Haus unten am Eingang empfangen. Das haben wir bei allen Athleten gemacht, die Medaillen gewonnen haben. Es war definitiv etwas Besonderes.

Generell muss ich sagen, dass das ty­pische Olympiafeeling im Olym­pischen Dorf trotz der speziellen Um­stände bei diesen Spielen entstanden ist. Hier waren wir Sportler unter uns. Hier waren wir alle zusammen, haben viel Zeit miteinander verbracht. Und natürlich haben wir dann auch die an­deren Athleten und ihre Sportarten verfolgt. Nicht live vor Ort eben, aber vor dem Fernseher. Wir haben alle mit­­gefiebert mit den Deutschen. Olympia war trotz allen Begleitumständen durch die Pandemie ein sehr besonderes Event.

In gewisser Weise noch intensiver als mein Erfolg im Finale war übrigens der Sieg gegen Novak Djokovic im Halbfinale. Das war definitiv eines der emotional aufwühlendsten Matches, die ich je gespielt habe. Ich meine, ich lag 1:6 und 1:3, also mit einem Break, hinten. Und das gegen den bes­ten Spieler der Welt. Man hatte das Gefühl, dass ihn in diesem Jahr nie­mand in einem wichtigen Match besiegen kann. Schließlich hatte er zu diesem Zeitpunkt schon Australian Open, French Open und Wimbledon gewonnen und damit noch die Chance auf den Golden Slam. In diesem Match zurückzukommen, das war noch so ein ganz besonderer Moment für mich.

Mit meinem Sieg über Novak hatte ich dann auch schon eine Medaille sicher. Eine Medaille für Deutschland. Das hat das Gefühl noch spezieller gemacht. Inzwischen hat sie ei­nen Ehrenplatz in meiner Wohnung. Im Wohnzimmer, um genau zu sein. Das Problem ist nur: Mein Bruder hat einen Schlüssel. Und der holt sie sich manchmal raus. So kommt es, dass ich teilweise selbst nicht genau weiß, wo sie gerade ist.

Aufgezeichnet von Pirmin Clossé.