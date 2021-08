Team Movistar bei der Vuelta : Die unerschütterliche Dreierbande

Caída, caída!“ – Sturz, Sturz. Das war eines der meistgehörten Worte zuletzt bei der Vuelta. Die Spanien-Rundfahrt steht in Sachen früher Stürze den anderen großen Rundfahrten dieser Saison kaum nach. Eine Mannschaft kam aber verhältnismäßig gut durch die ersten Tage, nämlich das Team Movistar. Zwar ging mit Miguel Ángel López einer der drei Kapitäne auf der fünften Etappe zu Boden. Der Kolumbianer verlor aber keine Zeit. Und Movistar verfügt noch über zwei weitere Kapitäne, den vermeintlich unverwüstlichen Alejandro Valverde und den immer solider fahrenden Enric Mas.

Das Trio liegt im Gesamtklassement in Schlagdistanz zu Top-Favorit Primoz Roglic aus Slowenien, der sich am Donnerstag als Etappenzweiter hinter Magnus Cort Nielsen das Rote Trikot zurückeroberte, und noch deutlich vor der anderen „Dreierbande“ aus dem höher eingeschätzten Team Ineos. Diese Equipe ging mit Egan Bernal, Olympiasieger Richard Carapaz und Adam Yates ins Rennen. Yates und Carapaz büßten jedoch bereits Zeit ein. Nur Bernal wirkt wie ein wahrer Leader. Der Kolumbianer behauptet allerdings: „Es ist gut, dass wir noch viele Optionen haben. Wir sollten aufpassen, dass so viele von uns so weit vorn wie möglich im Klassement liegen.“

Einst sogar verspottet

Wie schon bei der Tour de France wirkt der einst so mächtige Ineos-Block jedoch sehr fragil. Bei kleineren Problemen fängt er sozusagen an zu splittern. Das Team Movistar macht einen kompakteren Eindruck. Beim spanischen Rennstall scheint sich auszuzahlen, dass man dort die Mehr-Kapitäne-Strategie schon länger übt. 2018 reiste man mit Nairo Quintana, Mikel Landa und Valverde zur Tour. Hintergrund: Minimierung des Risikos, nach einer Karambolage ganz ohne Kapitän dazustehen. Das zumindest funktionierte. Es kamen sogar alle drei durch, Landa wurde Siebter, Quintana Zehnter und Valverde Vierzehnter. Allerdings hatte das Zusammenspiel doch Schwächen. Movistar, traditionsreichster Rennstall im Peloton, erntete dafür sogar Spott.

„Unser Problem war, dass wir überlappende Ziele hatten“, sagte Landa nach der Tour 2019, bei der sich das Szenario vom Vorjahr wiederholt hatte. Da belegte das Trio sogar die Plätze sechs, acht und neun. Dennoch suchte der Baske Landa entnervt das Weite. Denn niemals war das Movistar-Trio in der Lage, ernsthaft um eine Podiumsposition mitzufahren. Auch Quintana hatte genug von der Aufteilung der Führungsaufgaben und wechselte sogar in die zweite Liga des Radsports.

Nur Valverde hielt Movistar die Treue. Trotz seines fortgeschrittenen Alters blieb sein Niveau stets so hoch, dass man ihn schwerlich nur mit einer Helferrolle abspeisen konnte. Valverde war aber auch nicht gut genug, um ernsthaft einen Rundfahrtsieg anzupeilen. Sein einziger Grand-Tour-Sieg datiert vom Herbst 2009. In diesem Dilemma, sich nicht komplett für ihn, aber auch nicht gegen ihn entscheiden zu können, hielt die Chefetage von Movistar Saison für Saison stur an der Mehr-Kapitäne-Lösung fest. Lediglich die Namen wechselten – nur Valverde war eine Konstante. An die Stelle von Quintana und Landa traten Marc Soler, später Mas und schließlich López. Die beiden Letzteren bestritten gemeinsam mit Valverde auch die Tour de France 2021. López schied nach einem Sturz aus, Mas wurde Sechster, Valverde kam als Vierundzwanzigster in Paris an.

Bei dieser Vuelta will der 41 Jahre alte Radprofi sich auf Etappensiege konzentrieren. Mas hat größere Ambitionen. „Ich komme her, um diese Vuelta zu gewinnen. Ich weiß, dass ich das drauf habe“, sagte er. Und López, der sich in seiner Jugend von mit Messer bewaffneten Raddieben nicht einschüchtern ließ und als Profi Zuschauer, die ihn zu Fall brachten, anging, verfügt ohnehin über nahezu unstillbaren Siegeshunger.

Gut möglich also, dass das Dreiermodell jetzt funktioniert und eine Balance erreicht wird. Damit würde das Team Movistar auch Aufsehen erregen. Und Kritiker widerlegen wie jene vom Team Jumbo-Visma, von denen schon mal zu hören war: „Nein, wir machen das nicht wie Movistar.“

Rennställe, deren Leader nun nach Stürzen größere Ziele schon abschreiben können, wie DSM mit Romain Bardet oder das Team Bora-hansgrohe mit Maximilian Schachmann, werden in Zukunft vielleicht auch auf Risikostreuung setzen. Die große Frage dabei ist allerdings: Wer macht dann bei so vielen Häuptlingen die Kärrnerarbeit? Vielleicht bietet das Team Movistar auch darauf eine Antwort.