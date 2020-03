Millionen durch Diät-Pläne : TB12 – die Marke Tom Brady

Tom Brady ist mehr als nur ein Football-Profi. Für viele gilt der 42-Jährige als der beste Quarterback, den es je gegeben hat. Sechs Mal hat er den Super Bowl gewonnen, so oft, wie noch kein Spieler zuvor in der National Football League (NFL). Doch Brady ist auch Unternehmer, Ehemann, Familienvater. Mit Abermillionen auf dem Konto, Häusern, Appartements und Villen an der amerikanischen Ostküste und in Kalifornien, wo der Glamour-Athlet geboren und aufgewachsen ist. Vor allem aber ist Brady nach zwei Jahrzehnten in der besten Football-Liga der Welt eines: eine eigene Marke. Kaum ein anderer Spieler in der NFL wird gleichermaßen von so vielen geliebt und gehasst, kein anderer Spieler in der NFL polarisiert so wie er.

Die Nachricht, dass er die New England Patriots, sein bislang einziges Team, verlassen wird, hat die Liga in Aufruhr versetzt. Seit Tagen ist Brady das Gesprächsthema Nummer eins im amerikanischen Sport, bei den Experten in den TV-Sendungen wie auch bei den Fans in den Sozialen Medien. Die Tatsache, dass trotz hartnäckiger Gerüchte lange nicht offiziell verkündet worden ist, wo er seine aktive Karriere fortsetzen, geschweige denn, ob er überhaupt als Spieler auf ein Football-Feld zurückkehren wird, schien dabei völlig unerheblich.