Gletschertauchen : Ein Platz zum Staunen

Mit gewöhnlichen Maßstäben lässt sich dieses Leben nicht vermessen. Anna von Boetticher, 50 Jahre alt, hat in München Theaterwissenschaft, Komparatistik und Spanisch studiert, später in London Kunstgeschichte beim Auktionshaus Christie’s. In Kreuzberg führte sie einen Buchladen. Sie ist die beste deutsche Apnoetaucherin, kann die Luft sechs Minuten anhalten und hat in ihrer gefährlichen Sportart Dutzende Rekorde aufgestellt, deutsche und internationale. Mit einem Atemzug kann sie mehr als 100 Meter tief tauchen.

Seit 2015 ist sie Ausbilderin bei der Bundeswehr, zeigt Kampfschwimmern, Minentauchern und U-Boot-Besatzungen die Kunst des Freitauchens, zeigt ihnen, wie man Notsituationen unter Wasser überleben kann. Im kommenden Herbst wird sie einen Lehrgang bei der Eliteeinheit der amerikanischen Marine leiten, den US Navy Seals.