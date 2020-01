Vier Frauen 42 Tage auf Ozean : „Das war eine Wahnsinnserfahrung“

Eigentlich ging es gar nicht so viel ums Rudern. Catharina Streit hat zwar in den vergangenen sechs Wochen 42 Tage und 46 Minuten lang in einem Ruderboot von La Gomera nach Antigua gesessen. Aber den Ruderanteil an der ungewöhnlichen Atlantiküberquerung bemisst sie erstaunlich klein. „Ich würde sagen, dass das Rudern zehn Prozent der Sache ausgemacht hat“, sagt die 33 Jahre alte Hamburgerin zu den grob geschätzt 400.000 Ruderschlägen, die sie in den vergangenen Wochen ausgeführt haben dürfte. „Der allergrößte Teil ist das Mentale.“ Das Schlafen im ständigen Schwanken, das Essen aus der Konserve, der Kampf mit den Widrigkeiten der Naturgewalt Meer mit seinen bis zu sieben Meter hohen Wellen.

Tatsächlich klingt es unfassbar, was Catharina Streit gemeinsam mit Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker mit der Zieleinfahrt auf Antigua am Donnerstag geschafft haben: Sie sind als erstes deutsches Team und als erste reine Frauencrew bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge in einem hochseetauglichen Ruderboot über den Ozean gerudert. Von den 35 teilnehmenden Booten waren 16 zwölf Stunden bis zehn Tage schneller, das 18. Team wird in der Nacht zum Samstag im Zielhafen „English Harbour“ erwartet.

Delphine zur Ablenkung

42 Tage lang haben die vier Frauen auf ihrer „Doris“ kein Land gesehen, sondern nur einen Horizont, „den man eigentlich auch nie sieht, weil er so unendlich ist“, wie die 26 Jahre alte Timna Bicker sagt. Auf den 5069 geruderten und wenigstens teilweise von der Strömung begünstigten Kilometern von La Gomera bis nach Antigua gab es stattdessen nur Wasser, Wasser, Wasser und sehr gelegentlich einmal Delphine zu sehen. „Sie haben gespielt und Kunststücke aufgeführt, als würden sie das für uns machen, um uns von den Strapazen abzulenken“, sagt Timna Bicker. „Da fühlten wir uns schon extrem privilegiert, das sehen zu dürfen.“ Nur zweimal hingegen zeigten sich Wale mit ihren Flossen in respektvollem Abstand zum Boot, und ebenfalls nur zweimal passierten in der Ferne Containerfrachter.

Mit den Schiffen standen sie jeweils in Funkkontakt und baten um eine gewisse Rücksicht, wenn sich die Routen kreuzen sollten. Und sie stießen auf eine gewisse Verwunderung, wenn sie von ihrer Ruderpartie auf höchster See berichteten. „Das waren ganz lustige Unterhaltungen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir nur ein kleines Ruderboot sind und sie uns bitte auf dem Schirm haben mögen“, sagt Catharina Streit. „Sie wünschten uns dann weiter gute Fahrt.“

Ein Blauer Marlin, der sich nach Begutachtung durch die Unterwasserkamera erfreulicherweise nicht als Hai herausstellte, begleitete den Vierer ohne Mann einmal über eine längere Strecke. Das war's. Für 42 lange Tage und Nächte waren die Frauen vollkommen auf sich allein gestellt in ihrem hochseetauglichen Ruderboot, um ihr Projekt „Wellenbrecherinnen“ zu vollenden. „Das Meer da draußen ist so riesig, das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, irgendetwas zu begegnen, sei es Treibgut oder was anderes, eins zu eine Million“, sagt Streit. Diese Wahrscheinlichkeitsrechnung trug dazu bei, dass sich die vier Frauen selbst in höherem Wellengang im Dunkel der Nacht nach Worten von Timna Bicker nie unwohl gefühlt hätten. „Selbst wenn mal eine von uns krank war, haben wir das zusammen gemeistert'“, sagt sie. „Das war eine Wahnsinnserfahrung.“

Zwei Stunden Rudern im Duett wechselten sich mit zwei Stunden Pause ab, sechs Schichten pro Tag musste jede Frau an die Riemen. Die einzige Abwechslung an Bord war der antizyklische Wechsel der Ruderpartnerin. „Wir haben uns unterhalten oder stundenlang 'Drei Fragezeichen' gehört, wenn der Wind eine Unterhaltung zwischen den beiden Rudernden nicht ermöglicht hat“, sagt Timna Bicker. Die Nahrung war für die gesamten 42 Tage ausgelegt, Wasser bereiteten die Damen an Bord auf.

Anfänge auf der Binnenalster

Und all die Strapazen nur, weil ein Dokumentarfilm über das ungewöhnliche Ruderrennen einst als Inspiration diente. Catharina Steit sah den Film und stellte fest, dass nur ein kleiner Bruchteil der Teilnehmer erfahrene Ruderer sind. „Die meisten hatten vorher mit dem Rudern nichts zu tun“, sagt sie. „Deswegen war es vom Grundgedanken her gar nicht so abwegig, diese Sache anzugehen.“ Sie fand Gleichgesinnte in Timna Bicker und deren 51 Jahre alter Mutter Stefanie Kluge, beide rudererfahren und für die Navigation zuständig, sowie der zweiten Rudernovizin Meike Ramuschkat, die wie Catharina Streit erst 2018 anfing, den Umgang mit den Riemen zu erlernen. Zusammen riefen sie das Projekt „Wellenbrecherinnen“ ins Leben. Die Wellen sind nun tatsächlich gebrochen, der Wille nicht. „Diese jeweils zwei Stunden auf hoher See haben sehr wenig mit Rudertechnik auf der Hamburger Alster zu tun“, sagt sie. „Stattdessen geht es darum, dass man durchhält, Schwierigkeiten mit Händen oder dem Po überwindet.“

Für Timna Bicker war ausgerechnet der Beginn der Tour eine Tortur: Sie wurde direkt nach dem Start auf den Kanarischen Inseln seekrank und hatte zwei Wochen damit zu kämpfen, zwischendurch benötigte sie eine Infusion mit einer Kochsalzlösung zur Regulierung des Flüssigkeitshaushalts, verabreicht von Meike Ramuschkat. Die 33 Jahre alte Kardiologin fungierte neben dem Dienst an den Riemen auch noch als Bordärztin. „Das war natürlich eine hart Zeit, aber es wurde dann von Tag zu Tag besser“, sagte sie. „Ich war darauf nicht eingestellt, da ich vorher so gut wie nie Probleme hatte.“

Mehr zum Thema 1/

Die Erlebnisse des Quartetts kommen im Juli ins Kino. Ein Dokumentarfilm zeichnet nach, wie sich das Projekt von zarten Anfängen auf der Alster bis zur Ankunft auf Antigua entwickelt hat. Da spielt es am Ende vermutlich die geringste Rolle, dass die Tour am Ende zwei Tage länger gedauert hat als ursprünglich anvisiert. Was sind schon 48 Stunden angesichts der nahezu unermesslichen Weiten eines Ozeans.