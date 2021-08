Aktualisiert am

Afghanische Athletin : „Ich will leben“

Hamida Asadi ist eine erfolgreiche Kampfsportlerin in Afghanistan. Doch die Angst vor der frauenfeindlichen Politik der Taliban treibt die Athletin auf eine gefährliche Reise mit ungewissem Ausgang.

Hoffnungsvolles Poster: Die Olympiamedaille ist ein Imitat, doch Hamida Asadis Traum von der Teilnahme an den Spielen ist echt. Bild: Privat

Es ist das Jahr 2004. Die Olympischen Sommerspiele in Athen präsentieren gerade ein Stück Sportgeschichte, versteckt in einem unscheinbaren Vorlauf der Frauen über 100 Meter: Ohne Aussichten geht Robina Muqimyar an den Start. Die Afghanin ist die erste Athletin, die ihre kriegsgebeutelte Heimat bei den Spielen repräsentieren darf. Ein Hoffnungsschimmer, der nur wenige Jahre zuvor unter der Herrschaft der Taliban undenkbar war und jetzt mit der Rückkehr der radikalen Islamisten zu erlöschen droht.

Alexander Davydov Sportredakteur.

„Sie ist für unser Land ein Idol und steht für Aufbruch. Für mich und alle Mädchen ist sie eine Heldin“, schreibt Hamida Asadi über Whatsapp. Die 24-jährige Kampfsportlerin ist Mitglied des afghanischen Karatekomitees und unterrichtete noch bis vor Kurzem in der Hauptstadt Kabul den Nachwuchs – Jungen wie Mädchen: „In unserer Kampfsportschule soll es keinen Unterschied geben zwischen den Geschlechtern“, schreibt sie, „keiner ist hier besser oder schlechter.“