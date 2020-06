Unglück bei Grenoble : 16 Jahre altes Klettertalent stirbt nach Absturz

Die französische Sportkletterin Luce Douady ist nach Angaben des Weltverbandes IFSC bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Die erst 16 Jahre alte Sportlerin war ein großes Talent und galt als Hoffnungsträgerin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Douady kam am Sonntag beim Zustieg zu einer Kletterroute, die sie mit Freunden bewältigen wollte, in der Nähe von Grenoble an einer exponierten Stelle zu Fall und stürzte ab.

Die Teenagerin wurde 2019 Junioren-Weltmeisterin in der Disziplin Bouldern und Dritte bei der Europameisterschaft der Elite-Athletinnen in der Disziplin Lead. Erst vor kurzem hatte sie erstmals eine Sportkletterroute mit dem Schwierigkeitsgrad 8b+ geschafft.

Sportklettern sollte bei den Sommerspielen in diesem Jahr erstmals olympisch sein. Durch die Verschiebung der Wettkämpfe wegen der Corona-Pandemie wurde die Premiere vorerst auf den kommenden Sommer in Tokio verschoben. Es soll dann je einen Wettbewerb für Männer und für Frauen geben, der die Disziplinen Speedklettern, Bouldern und Lead kombiniert.