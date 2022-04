Marathon einer Überlebenden : „Das war der beste Tag meines Lebens“

Können Körper sich an Momente erinnern? An bestimmte Monate? Adrianne Haslet spürt ihren Körper im April immer auf eine besondere Weise, dem Monat, in dem sie ihr linkes Bein verloren hat. So schreibt sie es auf Instagram. Am Montag lief sie an dem Ort vorbei, an dem es passierte. Sie hielt kurz inne, rannte dann über die Ziellinie und weinte.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

„Ich werde mich an jedes Gesicht, jedes Schild und jeden Hund erinnern“, sagt sie im Ziel zu einem Reporter. Sie habe ein so großes Trauma verarbeiten müssen, habe so viele Male versucht, an die Startlinie zu kommen. Nun ist sie beim Boston-Marathon mit Shalane Flanagan an ihrer Seite in fünf Stunden 18 Minuten und 41 Sekunden ins Ziel gekommen. Immer wieder hatte sie sich vorgestellt, dass es so passieren würde.