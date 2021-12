Sydney-Hobart-Regatta : 24 Stunden Sturm und vollkommene Dunkelheit

Über die Bass-Straße, die das südaustralische Festland von der Insel Tasmanien trennt, bricht die Nacht herein. Immer mehr Skippern der Sydney-Hobart-Regatta ist dies mindestens eine Nacht zu viel: Nach einer hammerharten Kreuz entlang der Ostküste des Fünften Kontinents bei in Spitzenböen mehr als 40 Knoten Wind (gut 8 Beaufort) und drei Metern Welle, ist ihre halbe Mannschaft seekrank und erschöpft oder das Boot hält den Bedingungen der 76. Traditionsregatta nicht mehr stand. Als der zweite Tag des Rennens sich dem Ende zuneigte, waren nur noch 54 der am Sonntagmittag in Sydney gestarteten 88 Schiffe im Rennen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Für die Spitze des Feldes gelten andere Gesetze. Hier stehen hochbezahlte Profis aus Australien, Amerika oder Neuseeland an Ruder und Winschen. Sie treiben in diesem Corona-Jahr die nur drei Supermaxis an, aber das so, als kämen sie von einem anderen Stern. Mit 15 Knoten jagen sie über die Wellen. Ihre größte Herausforderung ist dabei, die Boote so zu zähmen, dass nichts zerbricht.

Wie miserabel sich das anfühlt, erfuhr die Mannschaft der Scallywag am Sonntag kurz nach dem Start. Bis dahin galt sie als Favoritin. Mit Bordmitteln gelang es den Seglern, ihre Rennjacht zu reparieren. Und das augenscheinlich so gut, dass sie bislang nicht nur dem Sturm standhielt: In der Nacht lag sie auf Platz drei. Knapp 30 Seemeilen (55,6 Kilometer) trennen sie von der führenden Law Connect, 20 Seemeilen von der zweitplatzierten Black Jack.

„Einigen der Jungs ging es nicht allzu gut“

In dieser Nacht aber werden die Jachten vor Tasmanien in ein Hochdruckgebiet hineinstürmen, das leichte Winde bei noch stehender Welle bringen dürfte. Zur Ruhe werden die Mannschaften dann mit ständigem Segelwechsel und der Suche nach dem richtigen Kurs kaum kommen. Der Derwent River, der langgestreckte Fjord auf die Ziellinie im Hafen von Hobart, kann mit seinen üblichen Flautenlöchern dann am Ende durchaus noch für Überraschungen sorgen.

Mehr zum Thema 1/

Nur einer hat es bislang geschafft, in die Phalanx der Großen einzubrechen: die Stefan Racing, die pinkfarbene und mit Regenbogen und Herzchen verzierte 80-Fuß-Rennjacht, liegt derzeit auf Platz vier, keine 30 Seemeilen hinter den Riesen. Geführt wird sie vom Rennveteranen Grant Wharington. „Wharo“ hat schon 27 Sydney-Hobart-Rennen auf dem Buckel – ganz anders, als seine jungen Mannschaftsmitglieder. Sein Sohn Oli bestreitet mit 25 Jahren ausgerechnet in diesem Jahr sein erstes Sydney-Hobart, genauso wie die Söhne der anderen Miteigner, Jarrod Sallis, mit ebenfalls 25 Jahren, und Zac Heyes, gerade 18 Jahre alt.

„Letzte Nacht war es ein bisschen ungemütlich“, sagt Wharington denn auch mit der Abgebrühtheit des Veteranen. „Zu viele Dramen haben wir aber nicht erlebt.“ Dann schiebt er mit Blick auf elende Seekrankheit nach: „Einigen der Jungs ging es nicht allzu gut. Sie sind etwas angeschlagen. Aber sie machen das ordentlich. Sie übernehmen die Küche und helfen unter Deck ein bisschen aus.“ Wer die australischen Seesegler kennt, kann seine Worte lesen und ahnt, wie ausgezehrt „die Jungs“ nach 24 Stunden Sturm mit vollkommener Dunkelheit sein dürften.

Zumal es auch nichts zu kochen gibt: Energieriegel und -drinks sind das einzige, was die Segler unter diesen Strapazen zu sich nehmen. Rund fünf Kilo Gewicht verliert jeder auf der Strecke der 628 Seemeilen (1063 Kilometer) bis Hobart. Gegessen, getrunken und gefeiert wird dann erst im Hafen Hobart, wo die Kneipen bis zum Sonntag nicht mehr schließen werden. Die Mannschaften der drei Maxis und der Stefan Sailing dürften die rettende Kaimauer frühestens am Dienstagmorgen deutscher Zeit erreichen.