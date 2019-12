Sydney-Hobart-Regatta : Diesmal gewinnt Comanche ohne jeden Zweifel

Am Ende schob sich der „Flugzeugträger“, betrieben als Familienunternehmen, als erster über die Ziellinie: Die Comanche hat die Jubiläumsregatta von Sydney nach Hobart mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Als „Flugzeugträger“ wird die Supermaxi aufgrund ihres ausladenden Hecks in der Segelszene verspottet. Und ihr Eigentümer ist die Familie um Jim Cooney und seine Frau Samantha Grant, die samt Sohn James an Bord waren. Cooney steuerte sein Boot am frühen Morgen vor Tausenden Zuschauern selber über die Linie auf dem Derwent vor der tasmanischen Hauptstadt. Und zeigte Nerven: „Das war traumatisch. Wir waren uns unseres Sieges nie sicher“, gab der Eigner mit der Nummer „01“ auf dem Rücken seines schwarzen Overalls anschließend zu Protokoll.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Dabei war der Sieg diesmal unzweifelhaft. 2017 holte Comanche ihn sich unter Cooney noch durch einen Protest gegen Dauer-Sieger und Publikumsliebling Wild Oats. Für die erst 2014 gebaute Maxi ist es sogar der dritte Gewinn des Rolex-Sydney-Hobart, denn ihre Bauherren, das amerikanische Glamourpaar Jim Clark und seiner australischen Frau Kristy Hinze, hatte die Regatta 2015 bei ihrer Erst-Teilnahme gewonnen. Im vergangenen Jahr belegte Comanche den zweiten Platz.

Einfach war der Sieg bei der Regatta zum 75. Jubiläum nicht: Zwar hatte Comanche nach einem verschlafenen Start auf dem offenen Meer außerhalb der Hafenbucht die Führung schnell übernommen. Die drei eingekauften Strategen an Bord, Stan Honey, Mike Sanderson und Mitch Booth trieben das 30-Meter-Rennboot weiter als alle andere auf die See hinaus. Sie sollten Recht behalten, und Comanche flog nach einigen Führungswechseln mit großem Vorsprung und immer noch mehr als zehn Knoten in den Derwent River Richtung Hobart. Drei Seemeilen vor der Linie aber schlief – wie üblich – der Wind ein: Die Crew zog einen Mann in den Mast, um nach Böen Ausschau zu halten, während sich die Gegner von hinten heranschoben.

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt brauchte die Yacht einen Tag, 18 Stunden, 30 Minuten und 24 Sekunden in diesem Jahr. Der von ihr selbst gehaltene Rekord aus dem Jahr 2017 von einem Tag, 9 Stunden, 15 Minuten und 24 Sekunden für die 628 Seemeilen (1063 Kilometer) war mit den drehenden Winden ab dem ersten Abend unmöglich geworden. Cooney erklärte, seine Mannschaft sei das Rennen als Sprint angegangen und praktisch ohne Schlaf ausgekommen. Als zweite der Flotte der noch 154 Yachten erreichte Infotrack von Eigner Christian Beck die rettende Linie. Rekordsieger Wild Oats XI schaffte es wieder nicht, den begehrten zehnten Titel zu holen und belegte in diesem Jahr den dritten Platz. Nur 30 Sekunden trennten die Rennyacht dabei von der Maxi Scallywag, die zwischenzeitlich die Führung übernommen hatte. Dann aber kollidierte sie auf offener See mit einem Hai, der sich im Ruder verfing. Die ebenfalls von Comanche-Eigner Cooney besessene Yacht Maserati erreichte das Ziel als elfte. Welche der Schiffe nach berechneter Zeit über alles gewinnt – in der Regel keine der Supermaxis, die das Ziel als erste erreichen – ist noch offen.