Sydney-Hobart-Regatta : Black Jack gewinnt die große Schlacht

Am Ende war es ein zähes Ringen. Dann aber schob sich der am Heck karierte Rumpf der Black Jack im Derwent River um kurz vor 2.00 Uhr morgens Ortszeit doch noch über die Ziellinie vor Hobart, der Hauptstadt der australischen Insel Tasmanien. Die 100-Fuß-Jacht (30,48 Meter), die in Monaco registriert ist, die Eigner Peter Harburg aber überwiegend mit Seglern aus dem australischen Bundesstand Queensland besetzt hat, sicherte sich den Sieg bei der 76. Sydney-Hobart-Regatta. Er war schwer erkauft, denn dieses Rennen war eines der härtesten in der Geschichte der Traditionsregatta. Dazu passte, dass Skipper Mark Bradford seine Crew erst noch auf Corona testen musste, bevor sie endlich zu ihren Liebsten auf den Kai durften.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Harburg hatte die frühere Alfa Romeo erst 2017 gekauft. Nach einem zweiten Platz 2018 und einem fünften Platz ein Jahr später setzten sich die 17 Segler nun nach zwei Tagen, 12 Stunden und 37 Minuten durch. Die Zeit war schwach, gemessen am Rekord, den die LDV Comanche bei ihrem wilden Raumschots-Ritt 2017 mit einem Tag, neun Stunden und 15 Minuten für die 628 Seemeilen (1163 Kilometer) vorgelegt hatte.

Dieser Unterschied verweist aber auf die große Schlacht seit dem zweiten Weihnachtstag, der den Männern an Bord an diesem sehr frühen Morgen in Hobart ins Gesicht gezeichnet war: erst gegen Corona, dann gegen Wind und Welle, und für den Gewinner auch gegen seine direkten Konkurrenten Law Connect und Scallywag. Sie hatten die Black Jack auch nach 600 gesegelten Seemeilen noch nicht ziehen lassen wollen.

Nachdem sich der Sturm von zwischenzeitlich mehr als acht Windstärken in der Bass-Straße vor Tasmanien beruhigt hatte, ging es nicht mehr darum, die Rennboote aus Sydney schadensfrei über Vier-Meter-Wellen zu bringen; nun mussten sie unter Vollzeug so schnell wie möglich von Windstrich zu Windstrich kommen, um endlich die Hafenmauer von Hobart zu erreichen.

„Letzte Nacht war es wirklich hartes Wetter. Abscheulich. Der Regen schmerzte richtig, als er ins Gesicht schlug – er fegte mit 33 Knoten über Deck. Wir machten 12 Knoten unter einer Sturmfock und mit zwei Reffs im Großsegel“, berichtet Paul Heyes, einer der Eigner der an vierter Stelle liegenden Stefan Racing. Nur 52 der 88 Starter waren zum Ende des großen Sturms noch im Rennen. „Heute konnte es dann nicht unterschiedlicher sein: Klarer blauer Himmel, keine Wolke, wir kamen mit allen Segeln, die wir haben, wieder auf 12 Knoten“, erzählt Heyes.

Die Black Jack kam am besten mit den Verhältnissen klar. Und so verbuchten Boot und Crew des Immobilienmagnaten Harburg ihren ersten Sieg bei der Traditionsregatta. Der 76-Jährige erwartete seine Männer an der Kaimauer – beim ersten Sieg seiner Jacht war er selber nicht an Bord, nachdem er an acht der früheren Rennen teilgenommen hatte. „Es ist ein nervöses Warten. So ein Gefühl habe ich noch verspürt. Es ist seltsam, weil ich immer auf dem Boot war, wenn die Regatta dich unter Druck hält. Man denkt nicht so viel nach, wie man es tut, wenn man an Land ist und wartet.“

Dem Segeln verfallen war Harburg als Kind durch seinen Vater, der als Sportreporter vom Sender ABC die Starts von Regatten vor Brisbane kommentiert hatte. Auch der Taktiker der Black Jack, der australische America’s-Cup-Segler Adam Beashel, holte mit dem 30-Meter-Schiff bei seinem ersten Sydney-Hobart-Rennen gleich den Sieg. Die Jacht selber hat schon zwölf der Rennen hinter sich. Noch als Alfa Romeo in Händen von Neville Crichton hatte sie das Sydney-Hobart 2009 gewonnen.

Hinter der Black Jack entspann sich auch nach all den Strapazen der vergangenen Stunden ein zähes Ringen zwischen der Law Connect und der Hongkonger Scallywag, der kurz nach dem Start ein Beschlag brach und die zunächst zurückgefallen war. Welche Jacht das Rennen nach berechneter Zeit gewinnen würde, war in der Nacht noch vollkommen offen.