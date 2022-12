Sydney-Hobart-Regatta : Das Quartett lässt seine Muskeln spielen

Das Ringen, das sich am zweiten Weihnachtstag in der Bucht von Sydney abgezeichnet hat, setzt sich auch nach der ersten Nacht der Traditionsregatta von der australischen Metropole nach Hobart auf Tasmanien fort. Alle vier Supermaxis rauschten an der Spitze des Feldes der inzwischen noch 106 Boote in den Morgen. Für das Quartett der 30-Meter-Jachten geht es in den nächsten Stunden darum, als erste in den Derwent River einzufahren, auf dem sie dann in der australischen Nacht die Ziellinie vor Hobart erreichen werden. Das ist der von den Skippern am meisten gefürchtete Moment: Denn nach dem wilden Ritt entlang der Südostküste von New South Wales wartet der lange Fluss oft mit Flaute und nervenzehrenden Manövern. Der schwache Wind hat schon mancher Rennjacht, die wie ein sicherer Sieger wirkte, buchstäblich auf den letzten Metern den Sieg gekostet.

In Führung liegt zum australischen Mittag weiterhin die Comanche, die am Vortag als erste das offene Meer erreicht hatte. Sie ist eine Rückkehrerin: Nach Siegen 2014, 2017 und 1019 war die Yacht, wie in dieser Szene üblich, generalüberholt und umgebaut worden. Nun ist sie in Händen des Spitzenseglers John Winning Jr. aus Sydney. Er ließ keine Zweifel daran, dass er seinem Namen alle Ehre machen will und sagte vorher, dass die Comanche unter seiner Führung die Bugspitze vorn haben werde, wenn es zu einem langen Raumschotsschlag entlang der Küste gen Süden kommen werde – und genau so kam es.

Der Vorsprung lag gegen Mittag bei immerhin gut 20 Seemeilen, während die drei Konkurrenten Law Connect, Wild Oats und Black Jack dahinter immer noch in Sichtweite segelten. Für alle im Feld war die Nacht fast eine Erholung: In diesem Jahr herrscht Kaiserwetter, der Wind treibt die Schiffe von hinten, getragen werden T-Shirts und Shorts; im vergangenen Jahr war es eiskalt, und Gewitter entluden sich über dem durch die Corona-Einschränkungen dezimierten Feld.

Dem Gros des Felds droht ein Wetterumschwung

Über Funk erklärte Justin Schaffer an Bord der Comanche, die Mannschaft habe eine „traumhafte Nacht“ hinter sich. Die Unbekannte aber bleibt das Wetter: Zwar werden die Maxis an der Spitze des Feldes dann wohl schon an der Kaimauer von Hobart liegen und die Mannschaften in einer der Kneipe entlang des Hafens feiern. Das Gros des Feldes aber könnte von einer drastischen Wetteränderung und Sturmwarnung aufgrund von Windgeschwindigkeiten von mehr als 60 Kilometer pro Stunde ab Mittwoch noch berührt werden.

Der auffrischende Wind wird für die Großen Vier wohl zu spät kommen, um wie erhofft ihren eigenen Zeitrekord für die 628 Seemeilen (1163 Kilometer) lange Strecke zu brechen. Er stammt von der Comanche aus dem Jahr 2017 und steht bei einem Tag, neun Stunden, 15 Minuten und 24 Sekunden. Eine Wiedergutmachung wäre ihr Sieg dennoch: Bei dem chaotischen Start in der Bucht von Sydney hatte sie die erste Tonne berührt und musste, wie später ihr Konkurrent Wild Oats, die auf ihren zehnten Sieg bei Sydney-Hobart hofft, zwei Strafkreise drehen. Ungeschoren kam niemand davon: Bei der Wild Oats riss in der Nacht eine Naht ihres Vorsegels; der Segelwechsel unter diesen Bedingungen soll sie fast eine Stunde Höchstgeschwindigkeit gekostet haben, hieß es am Morgen.

Bei der 77. Ausgabe der Sydney-Hobart-Regatta waren 109 Yachten an den Start gegangen. Erstmals seit 2019 wurde die Traditionsregatta wieder ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie angeschossen. 2020 war „Sydney-Hobart“ sogar zum ersten Mal seit 1945 ausgefallen.