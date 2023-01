Surfer Freire stirbt in Nazaré : Warum sich diese Tragödie abzeichnete

Jetzt ist passiert, was alle befürchtet haben. Am Praia do Norte, dem gefährlichen Nordstrand des portugiesischen Küstenortes Nazaré, dort, wo an stürmischen Tagen die größten Wellen der Welt brechen, ist zum ersten Mal ein Big-Wave-Surfer tödlich verunglückt. Es war nicht einer der vielen Hasardeure, die sich in viel zu große Wellen wagen, es war ein erfahrener Sportler, wenn auch schon im reifen Alter von 47 Jahren. Der Brasilianer Márcio Freire starb am Strand von Nazaré, nachdem er in einer Welle gestürzt war.

Es war ein Tag wie viele andere in diesem Winter an der portugiesischen Atlantikküste. Ein sonniger, fast schon warmer Tag mitten im Winter. Leichter ablandiger Wind. Die Wellen groß, aber bei Weitem nicht so gewaltig, wie sie an den ganz großen Tagen ankommen.