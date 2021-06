Surfer Leon Glatzer : Im Meer aus Träumen und Zweifeln

Die Olympiaqualifikation für Tokio ist für den Surfer Leon Glatzer ein Kampf mit seiner Psyche. An dem Punkt, an dem er eigentlich schon nicht mehr kann, wächst er über sich hinaus.

Immer wenn er aufwachte anfangs dieser so schönen, so harten Woche in El Salvador, blickte er in seinem Apartment auf Zettel an der Wand. Auch im Bad. Im Flur, überall. Über dem Bett ganz oben stand:

„I AM LEON GLATZER“

Leon Glatzer, Surfer, 24 Jahre alt. Eltern aus Kassel, geboren auf Hawaii, aufgewachsen am Strand von Pavones in Costa Rica. Homeschooling. Zwei Pässe, amerikanisch, deutsch. Drei Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch. In seinem Kopf ein einziger Traum seit Jahren: Olympia! Einen Platz erkämpfen für sich und den Deutschen Wellenreitverband im Elitekreis der nur zwanzig Athleten, die in Tokio bei der olympischen Premiere ihrer Sportart um Medaillen surfen werden.