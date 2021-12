Das Jahr 2021 : „Das war der ultimative Ritt“

30. Oktober 2021: Big Wave Surfer Sebastian wird für die höchste Welle der Saison geehrt. Bild: obs

In Nazaré werden die Big-Wave-Surfer überrumpelt. Sebastian Steudtner nimmt die überraschend früh kommende Monsterwelle, die so hoch ist wie ein achtstöckiges Haus. Wie fühlt sich so etwas an?