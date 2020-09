Surferin Maya Gabeira : Im Angesicht des Todes

Aktualisiert am

Zurück im Leben: Maya Gabeira bezwingt die größte Welle des Jahres – eine Sensation in der Männerwelt Surfen. Dabei wäre die Brasilianerin fast schon gestorben.

Das war ein ziemlicher Schlag für das weitverbreitete Machotum im Surfen, im Sport. Eine Frau, die Brasilianerin Maya Gabeira, 33 Jahre alt, hat die größte Welle der Saison gesurft? Nicht einer der kraftstrotzenden Hasardeure aus der Welt der ultraharten Männer? Ja, genau so war es, seit ein paar Tagen steht es endgültig fest. Maya Gabeira, die Surferin aus Rio de Janeiro, hat am 11. Februar 2020 im portugiesischen Ort Nazaré, dem Epizentrum des Big-Wave-Surfens in Europa, eine 73,5 Fuß hohe Welle bezwungen, das entspricht rund 22,4 Metern. Die Männerwertung gewann der hawaiianische Starsurfer Kai Lenny mit einer 70-Fuß-Welle. Eine Frau besser als alle Männer. Ohne Fragezeichen.

Die World Surf League (WSL), die jedes Jahr die Gewinner der Monsterwertung mit dem „XXL Biggest Wave Award“ auszeichnet, hatte damit wohl ein Problem. Gabeiras Welle jedenfalls wurde vermessen und vermessen und vermessen, und sie wurde immer noch vermessen, als der Preisträger der Männer längst ausgezeichnet worden war.