Sippels Sportstunde : Wie überlebe ich im Surfcamp?

Surfen ist toll, Surfcamps allerdings sind eine Sphäre für sich. Sie sind ein Mix aus Zeltlager und Klassenfahrt, nur dass kein Flaschendrehen gespielt wird und die meisten erwachsen sind. Coolness-Codes sind aber unter Surfern mindestens genau so wichtig. Regel eins: den ganzen Tag über Wellen reden. Wie ist der Swell? Wie ist das Line-Up? Laufen die Wellen chaotisch ein? Messy or not? Was machen die Shorebreaks? Gibt’s Back Waves? Sie merken schon.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Ich durfte im Camp eine Szene beobachten. Ein Neuling fragte einen erfahrenen Surfer, wie der Swell gewesen sei. Der sprach zwanzig Minuten über die besten Wellen seines Urlaubs. Und das ist eine kurze Antwort.