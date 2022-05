Surf-Weltrekord in Nazaré : Die gigantische Welle des Sebastian Steudtner

Es ist, als habe man anderthalb Jahre auf seine Goldmedaille gewartet. Auf die Belohnung für den bis dahin größten Erfolg seiner Karriere als Sportler. So ist ist es Sebastian Steudtner ergangen, den deutschen Big-Wave-Surfer, der in Nazaré in Portugal seine sportliche Heimat gefunden hat, dort wo im Winterhalbjahr am Praia do Norte, dem Nordstrand, mit unvorstellbarer Wucht Monsterwellen anrollen, turmhoch.

In eine dieser Riesenwellen hat sich Steudtner im Oktober 2020 von seinem brasilianischen Jetskifahrer Alemão de Maresias hineinziehen lassen. Als er das Seil losließ und sein Partner abdrehte, schoss er in einen Abgrund aus betonhartem Wasser. Nie zuvor, sagte Steudtner, der sich diesem extremen Sport an der Grenze zwischen Leben und Tod seit mehr als einem Dutzend Jahren widmet, nie zuvor habe er auf seinem Brett eine derartige Geschwindigkeit erreicht, mehr als 80 Kilometer pro Stunde, nie zuvor sei er so nah an seine körperlichen Grenzen gekommen wie an jenem Tag.