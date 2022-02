Bester Surfer der Geschichte : Kelly Slater und das Problem mit der Impfung

An diesem Freitag ist Kelly Slater 50 Jahre alt geworden. Der größte Athlet in der Geschichte des Surfens hat das halbe Jahrhundert vollgemacht. Die ein oder andere Hommage an den elfmaligen Weltmeister aus Florida war schon vorab geschrieben. Zum Fünfzigsten schien „Der alte Mann und das Meer“ eine passende Überschrift, wenn auch wenig originell. In Hemingways berühmter Erzählung hat der Fischer Santiago seit fast drei Monaten keinen großen Fang mehr gemacht. Am 85. Tag aber fährt er weit hinaus aufs Meer und macht nach einem großen Kampf überreiche Beute in Gestalt eines riesigen Marlins.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

„Der alte Mann und das Meer“ – seit vergangenem Sonntag hat die Überschrift einen neuen Dreh bekommen. Slater nämlich holte sich zum Auftakt der Champions League der Surfer am berühmten hawaiianischen Surf Break Pipeline den Sieg. Es war am North Shore der Insel Oahu sein achter Triumph, den ersten hatte er vor dreißig Jahren gefeiert. Auf dem Weg zu seinem 56. Erfolg in der World Surf League hatte er im Finale den favorisierten 22 Jahre alten Hawaiianer Seth Moniz besiegt. Schon gegen dessen Vater Tony hatte er um die besten Wellen und Wertungen gekämpft.