Comeback nach 40 Tagen : Superstar Tom Brady spielt doch weiter Football

Footballstar Tom Brady will eine weitere NFL-Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen. Das gab der 44 Jahre alte Quarterback am Sonntag (Ortszeit) auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. „In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne“, schrieb der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. Er werde seine 23. Saison in der Liga wieder für die Bucs spielen, mit denen er vor zwei Jahren den Super Bowl gewann und in der vergangenen Saison auf dem Weg dorthin in den Playoffs scheiterte.

Die deutschen NFL-Fans bekommen Brady deswegen im Herbst wohl live zu sehen. Die Tampa Bay Buccaneers stehen bereits als eines der beiden Teams fest, das in München das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten wird. Gegner und Termin sind noch nicht bekannt.