„Es tut so weh“: Bei der WM im Supersprint bekommt das Publikum einen Hochgeschwindigkeits-Triathlon zu sehen. So will der Sport die Generation Z anlocken. Das neue Format verlangt den Athleten einiges ab.

Am Samstag Laura Lindemanns dritter Platz im neuen Format „Supersprint“, am Sonntag der Sieg in der gemischten Staffel: Für die Athletinnen und Athleten der Deutschen Triathlon-Union (DTU) waren die Weltmeisterschaftstage von Hamburg ein voller Erfolg. Dabei bewiesen die DTU-Asse im gemeinsamen Wettbewerb Zähigkeit und Klasse, als Tim Hellweg, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann auf dem Kurs an Binnenalster und Rathausmarkt Neuseeland und die Schweiz auf die Plätze verwiesen. Nach 1:22,08 Stunden jubelte das deutsche Quartett nicht nur über den Titel vor heimischen Fans, sondern auch über das „Golden Ticket“ für die Olympischen Spiele in Paris, denn nun sind jeweils zwei Startplätze bei den Frauen und Männern schon gesichert.

Am Tag zuvor hatten die deutschen Frauen ihre starke Form im „Supersprint“ mit drei Platzierungen unter den ersten Fünf angedeutet – danach war das neue Format Gesprächsstoff Nummer eins. Aus ihr sprach die Erleichterung, den Samstagabend mit drei Starts in drei Stunden überstanden zu haben – aber die Begeisterung für das neue Hochgeschwindigkeits-Triathlon strahlte Marlene Gomez-Göggel immer noch aus: „Dieses Format ist ein Killer.“