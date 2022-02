„Linemen“ im American Football : Darum sind die „dicken Jungs“ so wichtig

Aktualisiert am

Darum sind die „dicken Jungs“ so wichtig

Los Angeles Rams oder Cincinnati Bengals? Wer den Super Bowl gewinnen möchte, muss die Linien dominieren. Doch was genau machen die „Linemen“, die im Schatten der Quarterbacks Schwerstarbeit leisten?

Für viele Footballtrainer sind sie die heimlichen Champions. Die „dicken Jungs“, die „130-Kilo-Kolosse“, die, die dahin gehen, wo es wehtut. Ohne sie, sagen viele, kann Football nicht funktionieren. Viele Zuschauer aber sehen vor allem die Quarterbacks, sehen die Wide Receiver, die Runningbacks, die, die mit dem Ball zu tun haben, für Punkte sorgen. American Football, nicht zuletzt die Spiele in der amerikanischen Spitzenliga NFL (National Football League), ist ein auf den Spielmacher zentrierter Sport, vor allem in seiner Außendarstellung: Der Quarterback zieht die Fäden, er trifft die wichtigen Entscheidungen, er steht in der Verantwortung, er verdient das meiste Geld.

Doch, so viel sei jetzt schon verraten: Die Trainer haben recht. Die „dicken Jungs“ werden entscheidenden Anteil daran haben, wer in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ bei ProSieben und DAZN) den Titel holt, wenn die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im Super Bowl, dem Finale um die NFL-Meisterschaft, aufeinandertreffen.