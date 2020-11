Football-Star Mahomes : Der ganz besondere amerikanische Wahlhelfer

Vor ein paar Wochen, als die amerikanischen Statistiker dem Präsidenten Donald Trump noch eine sehr deutliche Wahlniederlage vorhersagten, merkte Patrick Mahomes, dass etwas nicht stimmte. Er kontrollierte die Unterlagen, mit denen er sich als Wähler registrieren wollte, da entdeckte er den Fehler. In seinem Heimatort in Texas, so hat er später erzählt, lebe er in der Nähe einer Grenze, die zwei Bezirke trennt, und komischerweise seien seine Unterlagen an den falschen Bezirk adressiert gewesen. Wenn er sie dorthin geschickt hätte, wäre er wohl nicht zur Wahl zugelassen worden.

Da wurde ihm noch mal klar, was er schon wusste: Es liegt am System. Es sagt viel aus über das amerikanische Wahlsystem, dass Patrick Mahomes, der für jedes Pflichtspiel mit den Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL) im Schnitt etwa zwei Millionen Dollar bekommt, fast nicht hätte wählen können. Vielleicht hätten seine vielen Helfer das noch verhindert. So ist das halt, wenn man als Quarterback den Super Bowl gewonnen hat, wenn man so schnell rennt, so fest und präzise wirft, dass viele sagen, dass es einen so begabten Spielmacher noch nie gegeben hat.