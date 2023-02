Über Patrick Mahomes ist schon oft und viel geschrieben worden. Über seine Spielintelligenz als Quarterback in der National Football League (NFL), seine Chuzpe, seine Fähigkeit, das Spiel des Spielmachers in der stärksten Football-Liga weit und breit zu revolutionieren. Mahomes steht nicht zuletzt deshalb im Fokus dieses Sports, der mit dem Super Bowl in der Nacht zu diesem Montag (0.30 Uhr MEZ bei ProSieben und DAZN) seinem grand final zustrebt.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Mahomes könnte mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, den zweiten NFL-Titel in vier Jahren gewinnen. Es wäre der nächste Schritt auf seinem Weg, der Karriere des erfolgreichsten Footballspielers überhaupt nachzueifern, womöglich gar in dessen Fußstapfen zu treten als einer, der das Geschehen in diesem Sport über Jahre prägt. Nach dem Karriereende von Tom Brady, der zuletzt nach 23. Saisons dem professionellen Sport wohl endgültig Lebewohl gesagt hat, ist ein Vakuum entstanden in der NFL und um sie herum, das Mahomes wohl nur allzu gerne füllen würde. Am Sonntag (Ortszeit) in Glendale, etwa 15 Kilometer westlich von Phoenix, muss er dafür die Philadelphia Eagles besiegen, das Team, das über weite Strecken der aktuellen Spielzeit tonangebend war und somit leicht favorisiert in den Super Bowl geht.