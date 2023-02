Mit einem Schrei, der aus zehntausenden Kehlen schallte, endete dieses Spiel, in dem bis kurz vor Schluss Sieg und Niederlage, Freude und Leid, großer Jubel und Enttäuschung so nah beieinander waren wie schon lange nicht mehr. Mit 38:35 gewannen die Kansas City Chiefs am Sonntag (Ortszeit) in Glendale, Arizona, den Super Bowl, das Finale der National Football League (NFL). Vor etwa 72.000 Zuschauern in einer für diese Partie eigens erweiterten und, natürlich, ausverkauften Arena setzte sich die Mannschaft aus dem amerikanischen Bundesstaat Missouri nach einem regelrechten Spektakel verdientermaßen durch und sicherte sich so nach 2020 die nächste Meisterschaft in der besten Football-Liga der Welt.

Die Fans beider Mannschaften, die bereits die halbe Woche Phoenix und Umgebung zum Epizentrum ihrer Vorfreude gemacht hatten, erlebten einen temporeichen Super Bowl mit zahlreichen großartigen Spielzügen und bemerkenswerten Einzelleistungen. Mehrere hundert Meter hatten sie Schlange gestanden an diesem Tag, um auf die Fanfeste rund um das Stadion oder ihre Plätze auf den Tribünen zu kommen – immerhin bei angenehmen Temperaturen um die 20 Grad Celsius und Sonnenschein –, doch sie wurden belohnt durch zwei Teams, die ihrem Ruf, offensiv wie defensiv zu den besten der Liga zu zählen, gerecht wurden.

Die Eagles-Anhänger sind lauter

Mehr noch: Sie sahen zwei überragende, junge Quarterbacks, die in diesem Finale einfach nicht zu stoppen waren und dessen Ausgang bis wenige Sekunden vor Ablauf der Uhr vollkommen offen gehalten hatten: Jalen Hurts, 24 Jahre alt, und Patrick Mahomes, 27. Gemeinsam bildeten sie das jüngste Quarterback-Duo, das je in einen Super Bowl gestartet war. Beide standen in den jeweils ersten Drives ihrer Mannschaften direkt im Fokus. Hurts erzielte durch einen sogenannten Quarterback-Sneak die ersten Punkte der Partie, Kansas City hielt dagegen. Mahomes fand den freistehenden Tight End Travis Kelce: Touchdown, Ausgleich.

Zu Beginn den zweiten Viertels dann der erste große Höhepunkt: Mit einem punktgenauen Wurf über das halbe Feld fand Hurts seinen Receiver A.J. Brown in der Endzone, den Großteil der Fans in der Arena riss es von den Sitzen; überhaupt hatten die Anhänger der Eagles insbesondere akustisch deutliches Übergewicht an diesem Nachmittag in Arizona.

Noch deutlich vor der Halbzeit aber jubelten wieder die Anhänger in Rot: Die Defensive der Chiefs eroberte einen von Hurts fallengelassenen Ball und trug ihn ihrerseits zu einem Defensiv-Touchdown in die Endzone. 14:14, die Partie hielt, was sich im Vorfeld angesichts der für den Super Bowl qualifizierten Mannschaften abgezeichnet hatte. Es war ein sehenswertes, unterhaltsames Spiel mit vielen Punkten auf beiden Seiten – zu dem die Eagles allerdings mit deutlicher Verspätung angereist waren. Ihre Teambusse waren im dichten Verkehr rund um die Arena ausgebremst worden.

Später, als die Partie mit beiden Mannschaften auf dem leicht feuchten Spielfeld pünktlich begonnen und schnell Fahrt aufgenommen hatte, riss abermals Eagles-Quarterback Hurts das Spiel an sich, der mit großer Ruhe und Routine seine Kollegen über das Feld führte, die Bälle gekonnt verteilte, mehrmals selbst erfolgreich große Raumgewinne zu Fuß erzielte und dann, begünstigt durch eine Strafe für Kansas City, Philadelphias nächsten Touchdown erzielte. Schon zu diesem Zeitpunkt riefen viele Zuschauer im Stadion „MVP, MVP“, als wollten sie einer Auszeichnung Hurts‘ zum wertvollsten Spieler des Super Bowls zuvorkommen. Sie sollten enttäuscht werden: Mit der Auszeichnung wurde nach der Partie Hurts' Gegenüber Mahomes bedacht.