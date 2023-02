Jason und Travis Kelce sind pures Entertainment. Jeder für sich, mehr noch zusammen. Sie sind Weltklasseathleten. Sie sind Brüder. Und sie spielen beide nun im größten Spiel, das ihre Sportart zu bieten hat. Gegeneinander.

Zwei Brüder im Super Bowl in unterschiedlichen Teams, das hat es in der bisherigen Geschichte der National Football League (NFL) noch nicht gegeben. Jason und Travis Kelce sind damit einzigartig. Aber, und das ist das Wichtige für diese Geschichte, längst nicht nur deshalb.

Die Geschichte von Jason und Travis Kelce, die sie zu den besten Footballspielern auf ihrer Position hat werden lassen, beginnt in Cleveland Heights, einer kleinen Stadt am Eriesee, in der es viele grüne Parks und so etwas wie eine behütete amerikanische Kindheit gibt. Damals, als der Ältere, Jason, den Jüngeren, Travis, mit solcher Wucht über die Rückenlehne auf das elterliche Sofa warf, dass es durch den Holzboden im Wohnzimmer brach.