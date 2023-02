Was ist der Super Bowl?

Der Super Bowl ist das jährliche Endspiel der National Football League (NFL), der besten Football-Liga der Welt. Im Super Bowl treten jeweils die Gewinner der beiden NFL-Conferences, einer Art Regionalgruppen, gegeneinander an. Das sind die American Football Conference (AFC) und National Football Conference (NFC), die jeweils 16 Mannschaften beinhalten. Insgesamt spielen also jedes Jahr 32 Teams um den NFL-Titel.

Welche Teams spielen im Super Bowl?

Im Super Bowl 2023 treffen die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und die Philadelphia Eagles um Quarterback Jalen Hurts aufeinander.

Wann findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl LVII findet am 12. Februar 2023 (amerikanischer Zeit) statt. In Deutschland ist der Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Februar) zu sehen, Anpfiff ist um 0.30 Uhr MEZ.

Welcher Sender überträgt den Super Bowl 2023?

Der Super Bowl 2023 wird in Deutschland live von ProSieben sowie bei DAZN und ran.de übertragen.

Wer singt beim Super Bowl 2023 in der Halftime-Show?

Die Halftime-Show ist ein großer Bestandteil des jährlichen Super-Bowl-Spektakels. In diesem Jahr gehört die Bühne ganz der amerikanischen Sängerin Rihanna. Doch bei den etwa 15-minütigen Auftritten in der Halbzeitpause des Football-Endspiels treten immer wieder prominente Überraschungsgäste auf. Für viele Jahre präsentierte Getränkehersteller Pepsi die Halftime-Show des Super Bowls, in diesem Jahr übernimmt erstmals Apple Music diese Rolle. Dem Vernehmen nach bezahlt Apple pro Jahr 50 Millionen Dollar (derzeit etwa 46 Millionen Euro) für diese prominente Werbefläche.

Neben der Halftime-Show gibt es rund um den Super Bowl noch weitere Gesangsauftritte. Vor dem Anpfiff wird Chris Stapleton, Musiker und Songwriter, die amerikanische Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ singen. Babyface, Musiker, Songwriter und Produzent, singt „America the Beautiful“ und Schauspielerin Sheryl Lee Ralph „Lift Every Voice and Sing“.

Dazu gibt es vor dem Spiel ein sogenanntes „Flyover“. Jets der US Airforce werden dabei während der Nationalhymne über das Stadion fliegen. Die Formation, bei der auch Pilotinnen im Cockpit sitzen werden, wird aus einem Flugzeug des Typs F-35C Lightning II aus dem „Argonauts“ of Strike Fighter Squadron (VFA-147), zwei F/A-18F Super Hornets der „Flying Eagles“ (VFA-122), und einem EA-18G Growler der „Vikings“ des Electronic Attack Squadron (VAQ-129) bestehen.

In welchem Stadion findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl 2023 findet im State Farm Stadium (University of Phoenix Stadium) in Glendale, Arizona statt, etwa 15 Kilometer westlich von Phoenix.

Wie viele Zuschauer werden beim Super Bowl im Stadion sein?

Beim Super Bowl 2023 werden etwa 63.000 Zuschauer im Stadion zusehen.

Wo kann man den Super Bowl mit original US-Werbung sehen?

Den Super Bowl mit US-Originalkommentar und amerikanischer Werbung kann man über den sogenannten Game Pass der NFL sehen (kostenpflichtig). In diesem Jahr überträgt in den USA der TV-Sender FOX.

Wie viel kostet ein Werbespot im Super Bowl?

Die Kosten für einen Werbespot während der TV-Übertragung in Amerika erreichen beinahe jährlich neue Höhen. Für den Super Bowl 2023 hat der TV-Sender FOX Medienberichten zufolge einen Preis von sieben Millionen Dollar (derzeit etwa 6,4 Millionen Euro) für einen 30-Sekunden-Werbespot aufgerufen. Die Super-Bowl-Werbespots werden von den Unternehmen in der Regel speziell für den Super Bowl produziert und erfreuen sich in den USA großer Beliebtheit.

Wo kann ich eine Wiederholung des Super Bowls sehen, wenn ich das NFL-Finale verpasst habe?

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff lassen sich die Highlights des Super Bowls und der Halftime-Show auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der NFL und bei YouTube nachschauen. Das komplette Spiel in re-live kann man über den NFL Game Pass sehen.

Wie viele Menschen schauen den Super Bowl im TV oder im Stream?

Alleine in den USA verfolgen jedes Jahr um die 100 Millionen Menschen den Super Bowl. 2015 erreichte die Einschaltquote mit etwa 115,5 Millionen in TV und Streams ihren bisherigen Höhepunkt. In Deutschland schauten zuletzt etwas mehr als zwei Millionen Menschen zu – wohlgemerkt mitten in der Nacht. Außerhalb der USA schalten Schätzungen zufolge etwa 30 bis 50 Millionen Menschen ein.

Super Bowl oder Finale der Fußball-WM – Wer hat mehr Zuschauer?

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil dabei berücksichtigt werden muss, dass der Super Bowl jedes Jahr, ein WM-Finale aber nur alle vier Jahre stattfindet. Beim WM-Finale 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, sollen weltweit etwa eine Milliarde Menschen eingeschaltet haben, 695 Millionen davon blieben für mindestens 20 Minuten am Stück dabei.

Welches Team stand am häufigsten im Super Bowl?

Die New England Patriots standen von allen 32 NFL-Teams am häufigsten im Super Bowl. Die Mannschaft aus Foxborough erreichte das Football-Finale insgesamt elf Mal. Dahinter folgen die Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys und Denver Broncos mit je acht Teilnahmen. Am häufigsten den Super Bowl gewonnen haben die Patriots und Steelers mit je sechs Siegen.

Welcher Spieler hat den Super Bowl am häufigsten gewonnen?

Tom Brady, der seine Karriere vor wenigen Tagen beendet hat, gewann den Super Bowl insgesamt sieben Mal.

Welcher Super Bowl war der mit den wenigsten und welcher der mit den meisten Punkten?

Der Super Bowl mit den bislang wenigsten erzielten Punkten war das Duell zwischen den New England Patriots und Los Angeles Rams im Februar 2019. Die Patriots gewannen das Spiel im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia mit 13:3. Der Super Bowl mit den bislang meisten erzielten Punkten war das Duell zwischen den damaligen San Diego Chargers (heute Los Angeles Chargers) und San Francisco 49ers im Februar 1995. Die 49ers gewannen die Partie im damaligen Joe Robbie Stadium (heute Hard Rock Stadium) in Miami, Florida mit 49:26.

Gab es schon mal einen Super Bowl ohne Touchdown?

Nein, das gab es in der sogenannten Super-Bowl-Ära seit 1967 noch nie. Im Finale 1972 jedoch blieb immerhin eine der beiden Mannschaften ohne Touchdown. Den Miami Dolphins gelang lediglich ein einziges Field Goal, sie verloren gegen die Dallas Cowboys 3:24. Auch 2019 war das so: Die Los Angeles Rams erzielten bei ihrer 3:13-Niederlage im Super Bowl gegen New England nur ein Fiel Goal.