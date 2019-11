Südafrikas Rugby-Team : Der ultimative Traum

Nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Wales rang der Kapitän der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft sichtlich um Worte. Der Sieg bedeute „die Welt für uns“, sagte der 28 Jahre alte Siya Kolisi schließlich, geringer ging es nicht. In der Heimat sah man das ähnlich. „Ich komme, um diese Webb-Ellis-Trophäe mit euch in die Höhe zu recken“, versprach Südafrikas Präsident Cyril Ramaphose in einer Video-Konferenz den Springboks, wie die südafrikanischen Spieler nach jenen Antilopen genannt werden, die bis zu zwei Meter hoch durch den afrikanischen Busch hüpfen können. Im Finale der Weltmeisterschaft in Japan geht es nun an diesem Samstag (10.00 Uhr MEZ bei Pro7 MAXX und ran.de) gegen England.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.

In der Aussicht auf den dritten WM-Triumph in der Geschichte des südafrikanischen Rugby war ein Halbfinalkampf gegen Wales vergessen, den die südafrikanische Tageszeitung „Daily Maverick“ zuvor noch als „hässliches Spiel“ bezeichnet hatte. Die Mannschaft habe gekämpft, als sei sie „in eine Grube mit Taranteln gefallen“. Seither ist mehr die Rede von einer historischen Leistung, von einem kleinen Rugby-Wunder, das sich am anderen Ende der Welt gerade anschickt.