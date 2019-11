Rugby-Weltmeister : „Wir lieben dich, Südafrika“

Manchmal tritt man im Sport nicht gegen mehr Kraft oder größeres Geschick, sondern einfach nur gegen eine bessere Story an. Und man brauchte nach den 80 Minuten von Yokohama nur Südafrikas Kapitän Siya Kolisi zuzuhören, um einen Eindruck davon zu gewinnen, gegen welche Geschichte die Engländer am diesem Abend verloren hatten. Er hätte als Kind eigentlich nie davon geträumt, das Finale einer Rugby-Weltmeisterschaft zu gewinnen, sagte Kolisi. „In meinen Träumen ging es eher darum, wann es wohl das nächste Mal was zu essen geben wird.“ Genau daran wird Kolisi wohl gedacht haben, als er am Samstagabend im Tumult auf dem Siegerpodest demütig die Augen schloss und noch Zeit für eine kurzes Gebet fand, bevor er als erster schwarzer Kapitän in der Geschichte der Rugby-WM den Webb Ellis Cup in den Himmel hob.

„Dies ist ein Augenblick der Inspiration für alle Südafrikaner. Es ist ein Moment, der für immer ins nationale Gedächtnis eingeprägt sein wird“, sagte ergriffen der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der Gast in Yokohama war. Der glückliche Staatschef trug – wie auch Kolisi – ein grünes Trikot mit der Nummer sechs. Eine Geste mit großer Symbolwirkung für die Südafrikaner. Der dritte Titel – zuvor war Südafrika bereits 1995 und 2007 erfolgreich gewesen – soll der geschundenen Regenbogennation als Signal des Aufbruchs und der Versöhnung dienen. „Wir lieben dich, Südafrika“, sagte der aufgewühlte Kolisi, „wir können alles erreichen, wenn wir als Einheit arbeiten.“