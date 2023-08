Die Erkrankung mit dem langen Namen galt bislang als klassisches Leiden ehemaliger Athleten fortgeschrittenen Alters, die ihre Körper in harten Sportarten verschlissen hatten. Sie wird chronisch-traumatische Enzephalopathie genannt, abgekürzt CTE. Der Sammelbegriff für pathologische Veränderungen, die die Gehirne von Sportlern im Boxring oder auf dem Rasen erleiden. Sie betreffen vor allem die sogenannte „weiße Sub­stanz“: die Leitungsbahnen des zentralen Nervensystems.

Das Symptombild ist umfangreich und hinreichend dokumentiert. Es reicht von Demenz über Alzheimer und Depression bis hin zum Selbstmord. Das Problem: Mit Gewissheit lässt sich CTE erst anhand von Laboruntersuchungen an den Gehirnen Verstorbener feststellen. Die Tomographie-Technik der Radiologen kann bei der Diagnostik nichts ausrichten.

Wie stark bereits junge Menschen gefährdet sind, legt eine soeben in der amerikanischen Fachzeitschrift „JAMA Neurology“ veröffentlichte Studie nahe. Sie basiert auf der Arbeit am CTE Center der Boston University, die eine Gehirnbank unterhält. Untersuchungen an 152 Gehirnen toter Sportler in der Altersgruppe unter 30 – die Mehrheit hatte an der Highschool und am College Football gespielt – ergab, dass 41,4 Prozent die für CTE typischen Veränderungen aufwiesen.

Von den untersuchten Gehirnen von Fußballspielern wurden bei 17,4 Prozent degenerative Veränderungen dokumentiert. Darunter befand sich auch das einer 28-jährigen Frau, die 18 Jahre lang Fußball gespielt hatte. Am intensivsten in ihrer Zeit in der obersten Leistungskategorie, genannt Division 1, am College. Sie hatte sich das Leben genommen und ist die erste Frau in der Geschichte der Medizin mit einem CTE-Befund.

Mehr als 40.000 Gehirnerschütterungen im Sport in Deutschland

Den auffällig hohen Anteil an nachweisbaren Fällen findet Dr. Ann McKee, Hauptautorin der Studie, Direktorin des Center und seit Jahren eine der treibenden Kräfte in der Erforschung des Krankheitsbildes, bemerkenswert. Denn ähnliche Studien mit Blick auf die Allgemeinbevölkerung legen nahe, dass die Zahl der Erkrankungen bei unter einem Prozent liegt.

Allerdings sind auch die jüngsten Untersuchungsergebnisse nicht in der Lage, einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen den Risiken in Sportarten, in denen Schläge und Stöße gegen den Kopf und Gehirnerschütterungen an der Tagesordnung sind, und den Langzeitschäden herzustellen. Die Korrelation zeige jedoch, wie wichtig es sei, „die Symptome und das klinische Erscheinungsbild von CTE bei lebenden Sportlern zu untersuchen, die wiederholt Kopfverletzungen erlitten haben“. Das sagt Dr. Nsini Umoh vom National Institute of Neurological Dis­orders and Stroke in Bethesda, welches die Studie finanziell unterstützt hatte. Zur Forschungsarbeit gehört nach Meinung der Neurowissenschaftlerin auch die Untersuchung von jungen Gehirnspenden, die keine Kontaktsportarten betrieben haben.

Dr. McKee und ihre Kollegen in Boston hatten zuletzt einen Ratgeber zusammengestellt, der Sportverbände und Ligen dabei unterstützen soll, Regeln und Handlungsanweisungen über den Umgang mit den Risiken zu entwickeln. Ein Informationskompendium, das über inzwischen gebräuchliche Vorsorgemaßnahmen bei Gehirnerschütterungen hinausgeht. So werden in Deutschland im Jahr im Sport mehr als 40.000 Gehirnerschütterungen diagnostiziert. Die Dunkelziffer liegt nach Expertenschätzungen weit darüber.

Das Papier entstand in Zusammenarbeit zwischen der Concussion Legacy Foundation und den Experten an der Boston University. Es enthält die Forderung, alle gefährlichen Sportarten zu modifizieren, um die Zahl der Schläge gegen den Kopf und deren Intensität zu reduzieren. Denn: „Es gibt für CTE keine Heilung.“ Und auch keine Therapie, um die Erkrankung zu stoppen.