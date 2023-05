Das war ein großes Fest. Ein Sonntag ganz im Zeichen des Basketballs. Nicht in der Halle, sondern in der Sonne. Kein Vereinssport, keine Liga, stattdessen Basketball in seiner ursprünglichen Form. Streetball. Als Treffpunkt im Park zum Zocken, zum Reden, zum Feiern. Basketball ist etwas Besonderes. Es gibt es sonst ja kaum noch, dass man einfach auf einen Platz geht und mit anderen spielt, egal mit wem. Das aber ist verankert in diesem Sport. Streetball und Basketball gehören zusammen. Hier gibt es noch so etwas wie den Bolzplatz, den man im Fußball so schmerzlich vermisst.

Es war also eine vergnügliche Zusammenkunft im Darmstädter Bürgerpark, wo die freie Szene, wo die Basketball-Freunde seit Jahrzehnten Heimat und Treffpunkt haben. Als die amerikanischen Soldaten noch in der Stadt in ihren Kasernen lebten, wurden hier die heißesten Matches gespielt. Dazu Studenten und Streetballer aus der Stadt und der Region, da sah man oft ein höheres Niveau als dort, wo die lokalen Vereine sich im Wettkampf maßen. Auch als die Amerikaner gegangen waren, blieben die beiden Freiplätze auf dem Bürgerpark ein Basketball-Hotspot und ein sportives Kulturzentrum mit Spielern aus allen Herren Ländern. Alte, junge, schwarze, weiße – eine bunte Mischung.

Spitzen- und viele Hobbyspieler

Nachdem es während Corona auch im Bürgerpark ruhiger geworden war, ist nun längst wieder pralles Leben eingezogen, vor allem auf der Basketballanlage. Diesmal präsentierte sich die freie Szene mit einem Turnier im neuen olympischen Hochgeschwindigkeitsformat Drei-gegen-drei, das mit DJ-Musik, Grillstation und bester Laune ein Erfolg wurde. Sechzehn Mannschaften waren am Start, die gewohnt bunte Mischung. Ein paar Spitzen- und viele Hobbyspieler. Gutes Niveau. Mehr als 200 Menschen spielten und feierten, und manch ein Vereinsfunktionär, der vorbeischaute, wird sich gewundert haben, wie viel Lebensfreude und Gemeinschaftssinn der Sport an einem solchen Tag vermitteln kann. Gewonnen haben das Turnier die Young Guns, das Team des Darmstädter Junioren-Nationalspielers Leon Fertig.

Organisiert hatte den denkwürdigen Basketballtag die Initiative S.K.A. Basketball, deren Kürzel für Streetball, Kultur und Aktivismus stehen. Sie beschreibt sich „als Basketball-Community des Bürgerparks in Darmstadt, die als nicht-organisierte Streetball-Initiative – unabhängig von Herkunft, Sprache, Alter, Sexualität, sozialem oder kulturellem Hintergrund – Subkultur, strukturellen Frieden, Basketball und den Ausbau von qualitativ hochwertigen öffentlichen Sportflächen fördert.“

Initiative und Petition

Konkretes Ziel der Initiative ist die Grundsanierung der Basketballanlage. Da man mit diesem Anliegen bei der Stadt Darmstadt bislang nicht über Gespräche hinauskam, war die Veranstaltung am Sonntag auch als Zeichen gedacht, den Verantwortlichen und den Ämtern vor Augen zu führen, wie groß, friedlich und kreativ die freie Basketball-Community in Darmstadt ist. Vertreter der Stadt, darunter die für Sport zuständige Bürgermeisterin Barbara Akdeniz waren eingeladen, sich persönlich davon zu überzeugen, leider waren sie verhindert.

Die Initiative S.K.A. begann noch in Corona-Zeiten 2021. Als es die Regeln zuließen, veranstaltete sie über den Sozialkritischen Arbeitskreis ein Basketball-Hallenturnier. Daraus entstand die Initiative und eine Petition zur Grundrenovierung der Anlage im Bürgerpark, inspiriert von der Frankfurter Anlage an der EZB, die mittlerweile dank städtischer Hilfe auch über eine Flutlichtanlage verfügt.

Die Darmstädter suchten den Kontakt zur zuständigen Sportstätten GmbH. „Es wurde über viele, viele Jahre so gut wie nichts getan“, sagt Adam Rami Rieble, der Sprecher der Initiative. „Es sind kaputte Böden, und Körbe, die seit mehr als zehn Jahren von der Gemeinschaft selbst repariert und instand gehalten werden.“ Es gab dann Gespräche mit der Sportstätten GmbH, auch mit Akdeniz. Die Initiative legte ein 14-seitiges Sanierungskonzept vor. Kostenpunkt rund 200.000 Euro.

Als Nicht-Vereinssport hat man es aber schwer. „Man merkt da schon eine Asymmetrie im Gespräch“, sagt Rieble, der in Darmstadt Chemische Technologie studiert. Es werde einem bisweilen das Gefühl vermittelt, das seien halt ein paar Jugendliche, die nerven. „Auf der anderen Seite“, sagt Rieble, „habe ich aber schon das Gefühl, dass die Ämter Interesse hätten, etwas für den Basketball im Bürgerpark umzusetzen.“ Die Priorisierung aber liege offenbar woanders. Als freie Szene steht man im Sport halt eher am Ende der Warteschlange.