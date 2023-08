Es gibt diese seltenen Momente, da kehrt Vico Merklein von einer Trainingsfahrt zurück und fängt vor den Augen seiner Frau an zu weinen: „Du kannst echt froh sein, dass ich heute am Tisch sitze“, sagt er dann. Fast täglich ist Merklein auf den Landstraßen im hessischen Odenwald unterwegs, um möglichst viele Kilometer auf seinem Handbike abzureißen. Nicht immer, weil es ihm Freude bereitet, sondern, weil er es als Berufssportler auch muss. Merklein gehört zu den besten Para-Athleten Deutschlands, und die heimatlichen Strecken bieten optimale Trainingsbedingungen, dass er es bleiben kann – eigentlich.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Denn täglich kommt es vor, dass ungeduldige Autofahrer Merklein von hinten bedrängen, verärgert anhupen und mit waghalsigen Überholmanövern dessen Leben gefährden. „Die Straße ist doch für alle da. Wo soll ich denn sonst hin?“, fragt Merklein und erzählt von einem besonders aggressiven Drängler, der an einem Kreisverkehr die Fassung verlor und ausstieg, um seine Wut zu entladen. „Ich fragte ihn: Was jetzt? Willst du einen Rollstuhlfahrer prügeln?“, erinnert sich Merklein, der seit einem schweren Motorradunfall in seiner Jugend querschnittsgelähmt ist, an den Vorfall. Der Autofahrer fuhr davon. Merkleins bittere Erkenntnis aber blieb: Inklusion hat in Deutschland noch einen weiten Weg vor sich.

WM-Medaille im Blick

Er gibt die Hoffnung nicht auf: „Wenn der Autofahrer aber beim nächsten Mal vielleicht denkt, ach, das ist jetzt hier kein neumodisches Fahrrad oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Fahrrad für Rollstuhlfahrer, wäre das schon okay.“ Entmutigen lässt sich der Para-Athlet von solchen Erfahrungen nicht. Und der Erfolg gibt ihm recht.

Allein bei den Paralympics stand er bereits viermal auf dem Podest, gewann in Rio 2016 sogar Gold im Straßenrennen. Auch bei der Straßenrad-WM, die in dieser Woche in Glasgow stattfindet, visiert Merklein eine Medaille fest an. An Motivation fehlt es dem mittlerweile 45-Jährigen nicht, der seit 2006 im Nationalteam mitfährt. „Ich gebe in der Vorbereitung alles“, sagt er. „Ob es dann für Gold oder Silber oder Bronze reicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn du schon mit 90 Prozent Training verlangen möchtest, dass du gewinnst, dann lügst du dir selbst in die Tasche, bevor es überhaupt angefangen hat. Denn es gibt bestimmt zehn andere, die bringen 100 Prozent.“

Nur allzu gut erinnert sich Merklein an seine mühsamen Anfänge, in denen er unter immensen Anstrengungen kurze Strecken hinter sich bringen konnte. Mittlerweile zählen 100 Kilometer mit knapp 30 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit lediglich zur Vorbereitung. 24-Stunden-Rennen sind Teil des Repertoires.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt, so Merklein, nicht nur in der Kraft des Oberkörpers, sondern auch in der geistigen Stärke: ,,Man sollte sich auch mental extrem gut vorbereiten auf Dinge, die anstehen“, sagt er. „Man ist dann auch nicht überrascht, wenn es richtig anstrengend wird, sondern nimmt es ruhig hin: Okay, das soll jetzt hier so sein, dann machen wir das halt.“

Überraschungen soll es beim Rennen in Glasgow für Merklein nicht geben. Dafür hat er die Bedingungen in England vorher genau studiert: „Es wird nicht bergig, sondern es gibt Asphaltblasen, so nenne ich das. Wenn auf einer Runde Zeitfahren gerade mal 100 Höhenmeter sind, dann sind auf 17 Kilometer, die wir da fahren, 100 Meter Höhe nichts. Aber selbst eine flache Strecke kann wehtun, wenn man sie nur schnell genug fährt“, sagt Merklein.

Mehr zum Thema 1/

In seiner langen Karriere hat Vico Merklein viele Entbehrungen erlitten, die der extrem zerrende Sport mit sich bringt. Doch der Sport gab Merklein nach dem Unfall, der sein Leben verändert hat, neue Perspektiven. Das nächste große Ziel nach Glasgow hat er schon vor Augen: die Paralympics in Paris 2024. „Klar muss ich mich dafür täglich quälen“, sagt er. „Aber ich liebe es, und es funktioniert nur dann, wenn du weißt, dass du genauso viel zurück bekommst, wie du reingesteckt hast – wenn nicht sogar noch mehr.“ Merklein gibt frisch Verletzten einen Rat: „Sie sollen etwas finden, woran sie Spaß haben, um das Leben wieder in eine Bahn zu rücken.