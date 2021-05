Start der Eishockey-WM : Malocher auf dem Eis

Aktualisiert am

„Aggressiv und läuferisch stark“: NHL-Profi Tom Kühnhackl verkörpert, was die Eishockey-Nationalmannschaft vor dem ersten WM-Spiel gegen Italien hoffen lässt.

Die erste Aufgabe, die es zu vollbringen galt, haben sie gemeistert. Das deutsche Team ist aus der Hotel-Quarantäne entlassen worden und kann sich nun mit allen Mann, die für die Dienstreise nach Riga auserwählt wurden, an die Arbeit machen: Sämtliche Corona-Tests bei den 44 Delegationsmitgliedern fielen negativ aus, sodass sich Bundestrainer Toni Söderholm vor dem Auftaktmatch bei den Eishockey-Weltmeisterschaften mit der reizvollen Konstellation konfrontiert sieht, aus der maximalen Zahl an personellen Möglichkeiten die für ihn erfolgversprechendste Kombination zu wählen.

„Mental“, so formulierte es der Finne, der seit zwei Jahren für das Wohl und Wehe der Vorzeigeauswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) verantwortlich ist, hätten die Spieler die von den Turnierorganisatoren zwingend vorgeschriebene Isolation „gut überlebt“. In den folgenden Trainingseinheiten, mit denen er die Seinen auf das Eröffnungsmatch an diesem Freitag gegen Italien (15.15 Uhr) einstimmte, habe er eine Gruppe erlebt, die „voller Energie“ aus der Umkleidekabine kam. Söderholm und die Deutschen haben sich viel vorgenommen – und sie geben sich keine Mühe, ihre gestiegenen Ambitionen durch relativierende Äußerungen zu kaschieren.