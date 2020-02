Stabhochspringer Duplantis : Baby greift nach den Sternen

Renaud Lavillenie ahnte, was am Samstagabend passieren würde. „Hab einen guten Tag, Baby“, schrieb er dem zwanzig Jahre alten Armand Duplantis als Nachricht aufs Handy: „Aber nicht zu gut!“ Am Abend war er seinen Weltrekord im Stabhochsprung los. Duplantis, genannt „Mondo“ überflog in Torun in Polen 6,17 Meter – eine Höhe, die noch kein anderer Athlet der Welt je erreicht hat. Lavillenie war ihr vor sechs Jahren so nah wie niemand sonst, als er den Weltrekord auf 6,16 Meter steigerte. Nun hat Duplantis ihn überboten, und die beiden Freunde teilen ihre Freude darüber.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Der inzwischen 33 Jahre alte Lavillenie war das Idol des dreizehn Jahre jüngeren „Mondo“, wie Duplantis genannt wird. Als der junge Athlet aus Louisiana sich erstmals bei internationalen Wettbewerben zeigte, als er von Altersklasse zu Altersklasse Titel gewann und Rekorde aufstellte, da nahm sich der Franzose Lavillenie begeistert des Jungen an, der nach den Sternen zu greifen schien. Vor zweieinhalb Jahren, da war er noch siebzehn, sagte Duplantis, dass er genug habe von Ehrungen in Jugend- und Junioren-Bereichen; er wolle der beste Stabhochspringer werden, den es je gegeben hat. Lavillenie unterstützte ihn in diesem Anspruch. Lavillenie darf den Jüngeren Baby nennen, Duplantis nennt Lavillenie einen alten Mann – der Respekt, den beide füreinander haben, ist unverkennbar. Es gebe niemand anderen, dem er den Rekord hätte abjagen wollen, sagt der junge Mann. Dann korrigiert er sich: „Es gibt niemand anderen, dem ich hätte nachfolgen wollen.“