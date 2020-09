Weltrekord im Stabhochsprung : In den Wolken

Dies ist nun der wahre, der wirkliche Weltrekord: 6,15 Meter. Armand Duplantis, der schwedische Europameister im Stabhochsprung, der in Lafayette im amerikanischen Bundesstaat Louisiana geboren und aufgewachsen ist, machte seinem Spitznamen „Mondo“ am Donnerstagabend in Rom alle Ehre. In dem Land, in dem das Wort für die Welt steht, erwies sich dieser junge Mann als der überragende Stabhochspringer der Welt und der Geschichte.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Endlich, endlich hat er die Bestleistung von Sergej Bubka übertroffen, die 6,14 Meter. Der Ukrainer sprang sie am 31. Juli 1994 in Sestrière, fünfeinhalb Jahre, bevor Duplantis, Sohn einer Schwedin und eines Amerikaners, geboren wurde. Zwar ist der zwanzig Jahre alte Wunderknabe schon höher geflogen. Im Februar steigerte er erst in Torun (Polen) und dann in Glasgow den Weltrekord, wie er vom Verband World Athletics anerkannt wird, zunächst auf 6,17, dann auf 6,18 Meter. Er übertraf damit die Hallen-Bestleistungen sowohl von Bubka (6,15 Meter/Februar 1993 in Donetzk) als auch des Franzosen Renaud Lavillenie (6,16 Meter/Februar 2014 in Dozetzk). Doch dies waren, obwohl der Verband nicht mehr unterscheidet zwischen drinnen und draußen, Leistungen in der Halle, Flüge unter Laborbedingungen. Sieben Monate später hat Duplantis sich in Rom zum unangefochtenen Herrscher seiner Disziplin gekrönt. Er ist Europameister von Berlin 2018; Platz zwei bei der Weltmeisterschaft von Doha 2019 betrachtet er als Ausrutscher.