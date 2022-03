Sprinterin Timanowskaja : „In Belarus habe ich keine Zukunft mehr“

Frau Timanowskaja, Sie waren bei den Olympischen Spielen in Tokio Teil des belarussischen Teams. Gegen ihren Willen sollten Sie bei der 4x400-Meter-Staffel antreten. Ihre öffentliche Kritik darüber reichte aus, um einen politischen Skandal in ihrer Heimat auszulösen. Sie wurden bedroht und mussten schließlich mit ihrem Mann nach Polen fliehen.

Ich habe bei anderen belarussischen Athleten gesehen, was mir blühen würde, wenn ich zurückkehren würde. Zum Beispiel musste die Basketballspielerin und Olympionikin Yelena Leuchanka wegen der Teilnahme an einem Anti-Regierungs-Protest für zwei Wochen ins Gefängnis. Unseren Vorsitzenden im Leichtathletikverband hat man sogar in die Psychiatrie eingewiesen. Als das belarussische Fernsehen anfing, die Information zu verbreiten, dass man mich von den Spielen abgezogen habe, weil ich psychische Probleme habe, wusste ich, was mir bei einer Rückkehr drohen würde: erst Psychiatrie, dann Gefängnis. Mit solchen harten Bestrafungen will man andere Athleten abschrecken, in der Öffentlichkeit Kritik zu üben.