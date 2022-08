Patzer von Springreiter Thieme : „Der peinlichste Moment in meinem Leben“

André Thieme war untröstlich. „Dies ist der wahrscheinlich peinlichste Moment in meinem Leben“, sagte er und wand sich vor innerem Schmerz. „Weil ich weiß, wer da alles zugeguckt hat in so einem Moment, wo es zählt.“ Als Europameister der Springreiter so hilflos aus dem Sattel aus seiner Stute Chakaria geschossen zu sein, das konnte er nur schwer ertragen. Die deutsche Mannschaft hatte auf seinen Ritt im Nationenpreis der Weltmeisterschaften in Dänemark gezählt, denn es stand Spitz auf Knopf.

Eine-Null-Fehler-Runde wäre jetzt nötig gewesen, um im Medaillenrennen zu bleiben, nachdem Kollege Marcus Ehning als Startreiter sich mit Stargold zwei Abwürfe erlaubt hatte. Zwar hatte Jana Wargers, der Neuling im Team, auf Limbridge mit einer fehlerfreien Runde und nur einem Strafpunkt für Überschreiten des Zeitlimts der Equipe ein bisschen Luft verschafft. Doch jetzt musste geliefert werden.

Thieme begann die zweite Runde sehr entschlossen, überwand mit seiner Stute Hindernis eins, einen riesigen Oxer, fehlerfrei. Hindernis zwei, eine abschreckende Mauer mit einer Weltkarte darauf, in einem tollen Satz. Danach wartete Sprung drei, noch ein sehr großer Oxer. Vielleicht erwischte er den Absprungpunkt ein klein wenig zu dicht. Jedenfalls schraubte sich Chakaria, die partout keinen Fehler machen wollte, mit ihrem Reiter Thieme auf dem Rücken steil in die Luft. „Sie hat einen so abnormalen Sprung gemacht, das ich in der Landung einen unter den Arsch geknallt gekriegt habe“, erzählte er hinterher. Er wurde aus dem Sattel katapultiert wie ein Champagnerkorken aus der Flasche. „Mit einmal war es passiert. Mit einmal war sie weg und ich bin auf dem Boden gelandet und wusste gar nicht, was passiert ist.“ Er verdrehte die Augen: „Sie sprang zu gut.“

Wie eine Achterbahnfahrt

Thieme lieferte keine Null-Fehler-Runde, sondern eine Nullnummer, so dass Ehnings beide Fehler nicht im Streichresultat verschwinden konnten. Als auch noch Schlussreiter Christian Ahlmann mit seinem gewaltigen Hengst Dominator am Aussprung der dreifachen Kombination, einen Sprung vor Schluss, einen Abwurf hatte, war die Medaille weg. Die deutsche Equipe musste mit dem fünften Platz zufrieden sein. Weltmeister wurden souverän die Schweden, die Olympiasieger-Equipe. Allen voran der überragende Henrik von Eckermann mit King Edward, der jetzt die Einzelwertung anführt und nun entschlossen ist, im Finale am Sonntag auch Einzel-Weltmeister zu werden. Silber gewannen die freudig überraschten Niederländer. Auch sie hatten eine Menge Fehler gemacht, „dumme Fehler“, wie ihr Trainer Jos Lansink sagte, vor allem an Tag eins im Zeitspringen. Doch kaum einer blieb vor Missgeschicken verschont, so dass eine Nullrunde von Harry Smoulders zum Schluss alles heraus riss, sie landeten noch vor dem Bronzemedaillengewinner Großbritannien.

Ein deutscher Abwurf weniger hätte gereicht, und Deutschland wäre auf dem Bronzeplatz gelandet, doch von solchen Rechenexempeln wollte Bundestrainer Otto Becker nichts wissen. „Hätte, hätte, Fahrradkette“, zitierte er. Alle waren sich einig, dieser Nationenpreis sei eine Achterbahnfahrt gewesen, weil es dem Parcoursbauer Louis Konickx gelungen war, auch große Könner zu Abwürfen zu verleiten. Sogar Einzel-Olympiasieger Peder Fredicson mit seinem meistens unfehlbaren Wallach All in hatte in der Schlussrunde gleich drei Abwürfe, was dem schwedischen Mannschaftsergebnis aber keinen Abbruch mehr tat.

Das deutsche Team aber musste sich damit trösten, dass es mit Platz fünf das Minimalziel, die Olympiaqualifikation, geschafft hatte. Thieme stellte sich trotzdem selbstquälerisch vor, wer alles seinen Abflug schadenfroh beobachtet haben könnte. Seine Fußball-Altherrenmannschaft aus Mecklenburg. 10.000 Zuschauer in dem zum Pferde-Arena umgewidmeten Fußballstadion auf dem Messegelände von Herning. Das deutsche Fernsehpublikum. Oder gar die ganze Welt. Schließlich wirkt das erst einmal blamabel: Das Pferd überwand das Hindernis, der Reiter fiel auf den Boden. In Wirklichkeit machten sich erst einmal alle Sorgen, ob sich Thieme bei seinem Sturz verletzt hatte. Er wurde, genau wie Chakaria, umgehend ärztlich untersucht, beide hatten den Zwischenfall heil überstanden.

„So ist der Sport“, sagte Otto Becker, der zunächst noch ein bisschen sprachlos war. „Ich mache André keinen Vorwurf. Er hat es ja nicht mit Absicht getan.“ Es war nicht das erste Mal, dass ein deutscher Profi bei einem Championat aus dem Sattel ging. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta stürzte Franke Sloothaak. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona rettete sich Ludger Beerbaum mit einem beherzten Absprung, nachdem die Zäumung seines Pferdes gerissen war.

„Das einzig Positive ist, dass mit dem Pferd nichts passiert ist“, sagte Thieme. Als Chakaria, die unermüdliche Kämpferin, merkte, dass ihr Reiter fort war, fing sie erschrocken an, im Galopp den Parcours zu umrunden. Sie rannte einmal ganz herum. Dann noch einmal, ohne die erhobenen Arme der Leute am Einritt zu beachten, die sie vorsichtig aufhalten wollten, ohne sie zu erschrecken. Schließlich ging Marcus Ehning kurz entschlossen zu Sprung eins, nahm eine Stange von dem Oxer und stellte sich damit quer in Chakarias Bahn. Das half. Die Stute blieb stehen und ließ sich einfangen. „Das sieht man den Fachmann“, sagte Becker.