Training im Springreiten : Touchieren wird verboten

Die deutschen Springreiter müssen sich von einer traditionellen Trainingsmethode verabschieden, die ihnen in den Medien immer wieder erheblichen Ärger eingebracht hat: dem Touchieren, einer sanften Form des schon seit einem Skandal vor 30 Jahren verbotenen Barrens.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Am Donnerstag gab die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) bekannt, dass diese Methode, mit der die Leistung der Pferde im Parcours kurzfristig verbessert werden kann, nach einem Präsidiumsbeschluss von Mai an verboten sein wird. Zwar sei die „fachgerechte Anwendung des Touchierens am Sprung .­ . . nach wie vor nicht tierschutzrelevant“, erklärte die FN in einer Pressemitteilung. Allerdings, sagte Generalsekretär Soenke Lauterbach, unterscheide die Öffentlichkeit nicht zwischen dem (verbotenen) Barren und dem (bisher erlaubten) Touchieren und sehe beide Methoden als nicht fair gegenüber dem Pferd an. „Die Unterschiede eindeutig verständlich zu machen ist uns nicht gelungen.“

Anlass zur Überprüfung durch eine Expertenkommission, ob das Touchieren noch zeitgemäß ist, war ein Beitrag des Privatsenders RTL vom 11. Januar, in dem behauptet wurde, im Stall des Topreiters Ludger Beerbaum würden tierschutzwidrige Methoden praktiziert. Gezeigt wurden unscharfe Aufnahmen, auf denen Pferde mit der Vorderhand gegen eine leichte Stange springen, die ein Helfer hochgerissen hat. In einem Fall hatte die FN, die das unverpixelte Material sichten konnte, eine „Ausholbewegung“ erkannt. „Selbst Fachleuten fällt es oft schwer, zu veranschaulichen und zu vermitteln, wo die Grenze des bisher erlaubten, fachgerechten Touchierens am Sprung ist“, erklärte die FN. Lauterbach definierte das Touchieren als „Setzen eines taktilen Reizes“. Ziel sei das „Sensibilisieren des Pferdes durch gezieltes Berühren der Pferdebeine im Sprunglauf“. Nur durch das Verbot des Touchierens könnten die Pferde und Reiter vor einer falschen Anwendung geschützt werden, heißt es in der FN-Erklärung. Das „Risiko einer Abweichung“ sei zu hoch.

Mehr zum Thema 1/

Ein wichtiger Grund für den von einer Expertenkommission formulierten und vom Präsidium einstimmig angenommenen Vorschlag war außerdem die Haltung des Weltverbandes. Die FEI verbietet das Touchieren strikt.

Die FN betonte ausdrücklich, es sei nicht Aufgabe der Kommission gewesen, „die im RTL-Beitrag gezeigten Bilder juristisch zu bewerten und Ordnungsmaßnahmen auszusprechen“. Sie ließ offen, ob sich die Disziplinarkommission des Verbandes mit den Bildern befassen wird. Beerbaum sagte, er könne das Verbot „gut nachvollziehen“. Für den Spitzensport werde damit aber eine „angewandte und anerkannte Trainingsmethode wegfallen“. Reiter und Experten hatten zuvor die Methode verteidigt, die aufgrund der modernen Parcours mit leichten Stangen, flachen Auflagen und kniffligen Distanzproblemen vielfach das Mittel der Wahl ist. „Als Sportler und Verband werden wir künftig der Öffentlichkeit generell viel stärker erklären müssen, wie wir es schaffen, gemeinsam mit unseren Pferden Spitzenleistungen zu erzielen“, erklärte Beerbaum.