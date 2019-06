Marija Lassizkene blieb in Tübingen auf dem Teppich. Regen in Schwaben, kein Soundtrack-Meeting, kein weiterer Zwei-Meter-Sprung. Sightseeing statt Weltrekordversuch. Vielversprechend hatte der jüngste Versuch der 26 Jahre alten Moskauerin in Ostrava vergangenen Donnerstag bei 2,10 Metern ausgesehen. Die Latte fiel trotzdem. Und so steht der Weltrekord weiter bei 2,09 Metern, gesprungen von der Bulgarin Stefka Kostadinowa 1987 in Rom. Marija Lassizkene ist derzeit konkurrenzlos über der Latte unterwegs: Vier Zentimeter beträgt ihr Vorsprung zur zweitbesten Hochspringerin, der Belgierin Nafissatou Thiam. Bis zum vergangenen Sommer hatte sie eine Serie von 45 Siegen in Folge hingelegt, erst im Juli in Rabat kassierte sie eine Niederlage. „Gut dass es nicht bei einem wichtigen Wettkampf passiert ist“, sagt sie ein knappes Jahr später.

Vor zwei Wochen hat Marija Lassizkene den russischen Leichtathletik-Verband aufgemischt, den Rücktritt von Funktionären und Trainern gefordert. Es war ihre Reaktion auf die fortgesetzte Sperre für den russischen Verband durch den internationalen Leichtathletik-Verband IAAF. Keine Besserung in der russischen Leichtathletik, ausgesperrt wegen des staatlichen Doping-Programms seit 2015. „Ich hoffe, dass jene Leute, die für diese nicht enden wollende Schande verantwortlich sind, endlich den Mut haben, abzutreten“, hatte sich auf Instagram an Präsident Dmitri Schljachtin geschrieben. „Hier geht es auch um aktive Trainer, die fest davon überzeugt sind, dass sich ohne Doping nicht gewinnen lässt.“