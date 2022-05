Sippels Sportstunde : Wie motiviere ich mich zum Sport?

Aktualisiert am

Vergangenen Sommer war ich im Einer-Ruderboot auf dem Main unterwegs. Ich drehte mich um, sah zwei andere Einerfahrer auf mich zukommen und bekam Panik. Im Affekt riss ich die Arme auseinander, etwas, das man bei so einem instabilen Gefährt nie tun sollte. Ich lag im Wasser. Wieder reinzukommen, ist der schwierige Part. Ich hievte mich aufs Boot, lag erst auf dem Bauch, stemmte mich hoch und kniete auf dem Rollsitz. Jetzt noch die Beine nach vorne bringen, ohne wieder umzukippen. In dem Moment löste sich eine Socke von meinem Fuß und wollte in den Tiefen des Mains verschwinden. Ich rettete sie mit der rechten Hand, ohne umzukippen.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Seitdem bin ich nicht wieder in den Einer gestiegen und traue mich nur in den Zweier. Vielleicht fehlt mir die Motivation, vielleicht habe ich Angst. Wie bekomme ich meine Motivation wieder zurück? Was hilft, um sich zum Sport zu motivieren?