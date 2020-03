Sportpsychologe Stoll : „Positiv gestimmte Menschen sind weniger anfällig“

Aktualisiert am

Was machen Sportler ohne Sport? Wohin führt die Flucht ins Digitale von Kindern oder Athleten, deren Olympia-Traum platzt. Sportpsychologe Oliver Stoll im Gespräch.

„Sport hält gesund, wenn er mit mäßiger Intensität eine halbe Stunde am Tag und wettkampffrei betrieben wird.“ Bild: dpa

Was passiert, wenn Menschen mit Bewegungsdrang keinen Spielraum mehr haben?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Sport hält gesund, wenn er mit mäßiger Intensität, also je nach Alter mit 140 bis 160 Pulsschlägen pro Minute, eine halbe Stunde am Tag und wettkampffrei betrieben wird. Das wirkt positiv auf die Physis und die Psyche. Wenn die Einschränkungen die Menschen quasi im Haus halten, dann werden diejenigen, die so ein Bewegungsprofil haben, hart getroffen werden.

Was wird die Folge sein?

Ich vermute, dass wir versuchen werden, diesen Genuss heimlich zu erfahren. Ich bin Läufer, ich laufe jeden Tag. Ich glaube, ich würde mich in den Wald schleichen und dort ein paar Kilometer laufen.