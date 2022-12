Wahl zum Sportler des Jahres : Warum es die Wintersportler diesmal so schwer hatten

Sven Ottke war in Kampfstimmung. Wie man einen Olympiasieger geringer einstufen könne als einen Europameister, ging ihm nicht in den Kopf: „Olympiasieger ist det Jrößte“, ereiferte sich der frühere Box-Weltmeister aus Berlin am Rande der Gala zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden. Doch wo waren sie zu finden, die Champions der Winterspiele von Peking 2022 bei der nationalen Abstimmung?

Francesco Friedrich, Doppel-Olympiasieger auf der Bahn in Yanqing, kam mit seinem Bobteam auf Rang vier bei den Mannschaften. Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger wurde Dritte bei den Sportlerinnen und Vinzenz Geiger, Goldmedaillengewinner in der Nordischen Kombination, belegte Rang zwei bei den Männern.