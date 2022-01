Sippels Sportstunde : Wer verbraucht beim Sport mehr Kalorien?

Am Wochenende hatte ich Besuch von einer Freundin, einer sehr sportlichen Freundin. Einer Freundin, die mich wirklich schafft. Am Samstag gingen wir im Schnee wandern, und mir fiel auf, dass mein letzter Wanderurlaub schon wieder ein paar Monate her war. Sie hingegen wohnt im Schwarzwald. Der Wald fängt an, wo ihr Garten aufhört. Und sie hat angefangen, in den Bergen zu joggen. Auf wundersame Weise wurde unsere Wanderung zu einem Mix aus Joggen und Wandern. Während sie entspannt vor mir hertrabte, war es für mich – schon anstrengend.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Ich stellte mir die Frage: Verbrauchen wir jetzt eigentlich gleich viel Energie, auch wenn sie trainierter ist? Oder verändert sich der Energieverbrauch, wenn ich trainierter bin?