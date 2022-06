Sippels Sportstunde : Wie trete ich richtig beim Radfahren?

Lieber mit hoher oder niedriger Frequenz in die Pedale treten? Es kommt drauf an, was man trainieren möchte: das Herz-Kreislauf-System oder die Muskulatur. Für lange Strecken ist die Antwort klar.

Vor ein paar Jahren konnte ich in meiner Heimat, dem Ruhrgebiet, einen gewissen Trend feststellen. Jungs auf Mountainbikes strampelten in einem viel zu niedrigen Gang die Straßen entlang. Sie traten so schnell, man dachte, sie würden jede Sekunde schlapp vom Sattel fallen – und doch kamen sie kaum vom Fleck. Ich fuhr mit meinem Hollandrad in einem hohen Gang vorbei und konnte nur müde lächeln.

Aber vielleicht hatten diese Jungs gar nicht den schlechtesten Ansatz. In den letzten Tagen erreichte mich mehrmals diese Frage: Was ist die beste Trittfrequenz beim Radfahren? Eine Leserin schrieb: „Trete ich viel in einem leichten Gang oder weniger in einem schweren, ist die Anstrengung doch gleich.“ Ist das so?