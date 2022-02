Sippels Sportstunde : Wie stärkt der Kopf den Körper?

Aktualisiert am

Denkt beim Zähneputzen an ihre Tricks: Anna Gasser, Snowboarderin aus Österreich. Bild: Reuters

Die Mutter eines Freundes riet mir vor längerer Zeit dazu, mir eine schöne Wohnung vorzustellen, dann werde ich sie auch finden. „Pah!“, dachte ich, „bloß vorstellen ...“ Ich überlegte, wie ich meinen Text für die Wohnungssuche schreiben könnte, was ich darin von mir erzähle, aber nur vorstellen und dann, zack, kriegt man, was man will. Sie ließ nicht locker, sagte immer wieder: „Stell dir vor, wie es aussehen soll.“ Wie viele Zimmer? Wie hell? Welche Lage? Fenster im Bad? Ich fand das wirklich etwas absonderlich.

Aber nun, nach einigen Tagen bei den Olympischen Spielen, muss ich sagen: Das mit dem Vorstellen scheint keine schlechte Idee zu sein. Sportler und Sportlerinnen müssen fit sein, körperlich. Sie müssen ihre Bewegungen schärfen, jeder Muskel weiß, was zu tun ist. Aber sie üben nicht nur auf der Skisprungschanze, am Schießstand oder in der Halfpipe. Sie üben vor allem im Kopf.