Das Scheitern der Fußballspielerinnen bei der WM ist kein Indikator dafür, dass es Topathleten in Deutschland zu gut geht. 2022 gewannen sie über siebzig Titel. An Mentalität, Bereitschaft und Fähigkeit fehlt es kaum.

Wir sind Weltmeister! Doch, das widerspricht nicht den jüngsten Ergebnissen. Obwohl die Analyse eindeutig sein soll: Das Scheitern der jüngsten Weltmeister-Mission des Deutschen Fußball-Bundes quasi beim Einspielen dokumentiert angeblich nichts weniger als die Krise des Sports. Da geht nichts mehr auf dem Feld der Ehre und mehr noch: Der Absturz der Fußballspielerinnen in der Vorrunde soll exemplarisch den Rausch der Nation in die Tiefe spiegeln. Wie der Sport, so die Gesellschaft oder umgekehrt.

Bleiben wir beim Spitzensport in Deutschland, dessen Qualität ein Fitnessguru für alle Lebenslagen nach dem Debakel der Frauen so einschätzt: „In nahezu allen Sportaktivitäten hat Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verloren. Der Abstieg geht weiter.“ Das passt zum Gefühl, zur Wahrnehmung, nicht wahr? Und das Stichwort „Anschlussverlust“ zur Ursachenforschung. Nicht nur in Sozialen Medien ist von Einstellungsproblemen der Sportler zu lesen, vom Willensverlust, von der verfetteten Computer-Kid-Generation. Selbst eine Bundestrainerin spricht von einer Ge­ne­ration im Leistungssport, der es „zu gut geht“, der es schwerfalle, sich zu quälen. „Der Sport“, sagt sie, „ist nur die Lupe.“