Sport im Jahr 1957 : Ganz schön was los an meinem Geburtstag

Eine alte Zeitung von 1957 gibt Einblicke in eine vergessene Sportwelt: Auf der Streif wird mit der Hüfte gewackelt, Schweinfurt siegt über Bayern München – und in Rio tanzen die Ungarn. Eine Glosse.

Beim Aufräumen ist mir ein Exemplar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in die Hand gefallen, die mir Kollegen mal zum Geburtstag geschenkt haben. Es ist eine alte Ausgabe. Wie alt, sei dahin gestellt, aber sehr alt, gedruckt im achten Jahr nach ihrer Gründung. Gleich mal geschaut, was so im Sport los war damals.

Groß geändert hat sich nichts. Der Bund Deutscher Radfahrer beispielsweise hatte schon Sorgen. Nicht wegen Dopings. Doping gab es damals ja noch nicht. Beziehungsweise: Dopingkontrollen gab es damals noch nicht. Jeder fuhr mit eigener Apotheke. Und keinen interessierte es.

Der BDR schlug sich vielmehr mit dem Bundesrechnungshof herum, der eine nach der Rad-WM in Solingen aufgestellte Bilanz wegen „des Verdachts auf Verfehlungen“ überprüfte. Unstrittig schien, dass das Geschäftsgebaren nicht ganz in Ordnung gewesen sei. Deshalb, lese ich, hätte sich ein Teil der Industrie von der Förderung des Radsports zurückgezogen.

Wedeln aus den Hüften

Dann das Hahnenkammrennen. Kitzbühel, 18. Auflage. Sailer gewinnt vor Molterer, Riederer und Leitner, allesamt Österreicher. Bester Deutscher als „stark beachteter Zehnter“ der deutsche Abfahrtsmeister Wagnerberger, Er, so das Urteil, habe die Fachleute nicht nur durch seine gute Platzierung überzeugt, sondern auch durch seinen Auftritt, „der dem österreichischen Stil mit ,Wedeln aus den Hüften’ schon bedeutend nähergekommen“ sei.

Schade: Wedeln aus den Hüften sieht man heute auf der Streif eher weniger. Gar nicht mehr sieht man Frauen, deren Abfahrtslauf seinerzeit die Kanadierin Lucille Wheeler vor vier Österreicherinnen gewann. Die Mühe, Frauen auf einer verkürzten Strecke fahren zu lassen, macht sich Kitzbühel seit 1962 nicht mehr.

Und sonst? Natürlich Fußball. Erste Liga Süd: Schweinfurt 05 – FC Bayern München 3:1. Nix mit Dauermeister! Stadtliga Berlin: Rapide Wedding – Spandauer SV 0:10. Und ein veritabler Skandal: Honved Budapest spielte in Rio gegen Flamengo, zum Missfallen des ungarischen Verbandes und der dortigen pro-sowjetischen Regierung. Die ungarische Supermannschaft nämlich hatte sich im Jahr zuvor ins Exil abgesetzt, nachdem sie in Bilbao im Europapokal angetreten war und die Sowjets in Ungarn eingefallen waren.

Honved ging auf eine Fundraising-Tour nach Italien, Portugal und Spanien, schließlich nach Südamerika. Die FIFA sperrte die Mannschaft, entzog ihr den Namen und drohte mit Sanktionen für alle, die gegen das Team um Superstar Ferenc Puskás antreten sollten. Flamengo aber blieb am Ball, ebenso Botafogo, Das erste Turnierspiel in Rio verloren die Ungarn vor 92.000 Zuschauern 4:6, drei weitere Partien gewannen sie. Ganz schön was los damals an meinem Geburtstag.