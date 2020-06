Zuschauer trotz Verbot? : Der Sport hofft auf das Ende der Einsamkeit

Gäbe es in der Welt des Sports eine Wahl für das „Unwort des Jahres“, der Begriff „Geisterspiel“ stünde wohl weit oben auf der Liste der Favoriten. Kaum etwas hat Vereinen, Verbänden und Ligen schließlich sportartenübergreifend so nachhaltig zugesetzt wie der Ausschluss der Zuschauer in der Corona-Zeit. Während der Profifußball noch vor allem einen Stimmungs- und Spannungsabfall beklagte, sich aber immerhin mit den eingespielten TV-Millionen trösten konnte, geriet andernorts ohne Fans das komplette Wirtschaftskonzept ins Wanken. Im Eishockey, Handball oder Volleyball brachen die obersten Spielklassen ihre Saisons vorzeitig ab. Die Basketball-Bundesliga leistet sich zwar noch ein Finalturnier in der Quarantäne-Blase – musste dafür aber draufzahlen.

Dass sich Bund und Länder nun am Mittwoch auf eine Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen geeinigt haben, ist deshalb auf den ersten Blick ein Rückschlag für alle, die gehofft hatten, dass das Publikum bald zurückkehrt. Etwa in der Fußball-Bundesliga, wo einige Funktionäre bereits öffentlich von der schrittweisen Zulassung von Zuschauern träumten. 10000 Fans verteilt streng im gebotenen Sicherheitsabstand auf den Rängen. Platz genug wäre ja in Stadien, deren wahre Größe durch die gähnende Leere der vergangenen Wochen plastischer denn je hervortrat. Die Regelung der Politik scheint diese Hoffnung zu dämpfen. Auch wenn sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zu möglichen Folgen für die nächste Saison vorerst nicht äußern wollten. „Die entsprechenden Konzepte sind noch in der Entwicklung und Abstimmung“, teilte der DFB lediglich mit.